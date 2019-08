Bastia Umbra, 22 agosto 2019 – Dopo il successo ottenuto a luglio, il calendario di “E … StatE a Bastia” propone, sabato 24 Agosto, la replica della serata dedicata alla valorizzazione della memoria storica del territorio con “Passeggiando per l’Insula” (ritrovo in Piazza Umberto I, ore 21.00) – un percorso tra storia e curiosità camminando tra le caratteristiche vie del centro storico accompagnati dal Prof. Massimo Mantovani. La passeggiata è organizzata in collaborazione con l’ Ass.ne Pro Loco Bastia Umbra, che per l’occasione allestirà un simpatico bar itinerante. (15)