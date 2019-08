TERNI, 26 agosto 2019 – Il 28 agosto il Festival fa nuovamente tappa nella città di Terni, a Palazzo Mazzancolli, sede dell’Archivio di Stato: alle 21.30 i formidabili “Abel Quartet” e “Quartetto Eos”, saranno i protagonisti di un concerto per ottetto d’archi, sulla scia di una “passione virtuosa”. L’Abel Quartet (violino Eunsol Youn, violino Soo – Hyun Park, viola Sejune Kim, violoncello Hyoung Joon Jo) è stato fondato nel 2013 da quattro giovani musicisti coreani. Già dopo poco tempo dalla sua formazione, il quartetto ha ricevuto importanti riconoscimenti come il 2° premio all’International August Everding Competition e successivamente il Primo Premio al 6° Concorso Internazionale di Musica da Camera Joseph Haydn a Vienna e il 2° Premio all’11° Concours international de Musique de Chambre de Lyon. Il quartetto è così composto: violino Eunsol Youn, violino Soo – Hyun Park, viola Sejune Kim, violoncello Hyoung Joon Jo.

Va sottolineato come grandissimi interpreti si siano alternati durante il ricco cartellone di eventi del 9th International Festival “Luci della Ribalta” targato Associazione Mozart Italia Sede di Terni, che riconferma, per il nono anno consecutivo, una garanzia in termini di eccellenza musicale per artisti ed ospiti internazionali presenti.

Concerti, performances, happening musicali hanno visto protagonisti musicisti che hanno regalato la loro arte ai numerosi cittadini di Narni e ai turisti che hanno scelto di trascorrere sere d’estate in compagnia della grande musica classica, di armonia e magia dei suoni, di note di furore e di passione, di brio e divertimento che hanno travolto strade, piazze e edifici cittadini.

Il programma del Festival, che si avvia verso la sua conclusione, presenta ulteriori due imperdibili eventi speciali. Domani, 27 agosto, appuntamento con il Grand Galà alle 21.00 presso il Chiostro di S. Agostino a Narni che prevede un concerto con illustri solisti e l’orchestra del 9th International Festival “Luci della Ribalta”, che quest’anno vedrà alternarsi nella conduzione i Maestri Alessandro Viale e Yuri Zhislin.

Il programma musicale si preannuncia particolarmente interessante con musiche coinvolgenti, briose e dai colori entusiasmanti e brillanti. Gli artisti sono pronti a sorprendere il pubblico in una serata in cui la sapienza dei prestigiosi musicisti si coniuga con la passione, la dedizione e l’impegno dei giovani musicisti di livello internazionale.

Non va dimenticato che, sulla scia del grandissimo successo, il Quartetto Eos (violino Elia Chiesa, violino Giacomo Del Papa, viola Alessandro Acqui, violoncello Silvia Ancarani) è stato il protagonista del concerto del 12 agosto 2019, presso la Corte Comunale di Narni e si prepara a regalare un altro momento di raffinata bellezza musicale.

L’ indimenticabile viaggio sul tappeto di note musicali regalato dai giovani musicisti, con tanto di tripudio di applausi, bis e pubblico entusiasta ha magicamente coinvolto la platea entrando nei cuori di tutti e tutte. Nato nel 2016 all’interno del Conservatorio S. Cecilia di Roma, il quartetto ha partecipato a masterclasses di musica da camera con i Maestri Francesco Fiore, Emil Rovner, Patrick Juedt (ECMA), Lawrence Dutton (Quartetto Emerson), Marcello Bufalini, David Romano e con il Jerusalem Quartet.

Oltre ad aver collaborato con Calogero Palermo e Gustavo Nuñez (primo clarinetto e primo fagotto della Royal Concertgebouw Orchestra) e con il Jerusalem Quartet, il Quartetto Eos si è esibito presso la Sala Accademica del Conservatorio di S. Cecilia, l’Auditorium del Seraphicum, il Teatro Off Off, il Palazzo Spada a Roma, il Teatro Garibaldi di Caserta, nell’ambito di prestigiosi festival quali “Musica in Collina”, “Luci della ribalta”, “L’Accademia in Monferrato”. Inoltre collabora periodicamente con importanti istituzioni musicali quali la “Società del Quartetto di Milano”.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Terni, l’Archivio di Stato di Terni e l’Associazione Produttori Ciliegiolo di Narni. Ingresso gratuito. Da non perdere.

Per ulteriori informazioni: www.mozartitaliaterni.org, pagina Facebook Mozart Italia Terni (31)