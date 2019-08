BRUFA, 26 agosto 2019 – L’artista invitato quest’anno dalla Pro Loco dell’antico borgo per l’opera permanente da collocare nel suo territorio è ALEX CORNO che ha proposto una sua scultura del 2003 in ferro intitolata “Contrappunto” (misure: cm.270 x 450 x 150). Il Circolo Unpli di Brufa è stata la sede della prima parte della cerimonia: lì si sono tenuti gli interventi di rito, alla presenza dell’artista, delle autorità, di personalità del mondo dell’Arte e della comunità di Brufa, orgogliosa del suo patrimonio di sculture. Sempre a causa del temporale, prima del “taglio del nastro” davanti alla scultura di Alex Corno, situata all’ingresso del paese provenendo da Ponte S. Giovanni è stata inaugurata la mostra personale dell’Artista presso la Sala polivalente “Ex Perla” che si potrà visitare dal 23 agosto al 1° settembre 2019. In occasione dell’evento è stato presentato un catalogo con il testo critico della storica dell’arte Elena Di Raddo, presente all’evento. (13)