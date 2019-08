Corciano, 27 agosto 2019 – L’estate continua nella piccola frazione di Mantignana, dove dal 30 agosto all’8 settembre si fa festa con la 48esima edizione di ‘Mantignana in settembre – Sagra del pollo all’arrabbiata e dei prodotti tipici umbri’. Promossa dal locale circolo Arcs, la manifestazione propone tanti spettacoli, musica, eventi sportivi e gustosi piatti della tradizione locale. Gli stand gastronomici aprono tutte le sere alle 19.30, dopo l’aperitivo in piazzetta proposto nei due weekend, e offrono un menù ricco di piatti tipici come i tagliolini al tartufo, la zuppa di ceci porcini e maltagliati, la cilona (una fetta di carne di maiale impanata, fritta e ripassata in padella con salsa di pomodoro), oltre naturalmente al pollo all’arrabbiata, cucinato con un piccante sugo al pomodoro e accompagnato da torta al testo ed erba. Se la cucina è il punto forte della festa, non sono da meno gli intrattenimenti in programma, tra giochi popolari, gare di briscola, spettacoli, orchestre da ballo sul palco principale dalle 21 e, per i più giovani, intrattenimento serale al Katooba Pub con musica live e dj set dalle 22. Sulla pista centrale spazio alle esibizioni delle orchestre Erika Caporali (30 agosto), Flambar (31 agosto), Allegria (il primo settembre), Musica solare (il 3 settembre), Disco Italia (il 5), Michelissimo (il 6), Fabiola Cappelletti (il 7) e La macchina del tempo (l’8).

Nell’area pub da segnalare le serate tributo ai Queen con ‘A night at opera’ (il primo settembre), a Vasco Rossi con la Blasco Band (il 3), a Ligabue con la musica dei Fandango (il 4), oltre alla coinvolgente musica de I principi di Galles (il 6). Tra gli eventi collaterali, domenica primo settembre alle 10 la gara di enduro, valida per il campionato regionale Uisp, e alle 15 la gara ciclistica categoria allievi “Strade bianche di Mantignana”, trofeo Pippo Pioppi. Lunedì 2 settembre alle 19 raduno al piazzale dell’Arcs dei partecipanti alla santa messa alla Croce del soldato e alle 21 tradizionale fiaccolata di ritorno. Nel palco principale va in scena invece la commedia ‘Capre e onorevoli o onorevoli capre?’ presentata dalla compagnia teatrale Il carro di Chiugiana. Mercoledì 4 settembre torna il teatro con lo spettacolo dialettale ‘Separazione consensuale’, presentato da Giancarlo Pacini e l’Arciteatro di Ponte Valleceppi. Domenica 8, giornata conclusiva di Mantignana in settembre con tanti appuntamenti: alle 9 al via il terzo ‘Motoraduno Mantignana’ in collaborazione con il club Marco Papa, e sempre allo stesso orario si può partecipare alla passeggiata intorno alle colline del borgo. Nella stessa giornata è prevista anche la terza esposizione amatoriale dei cani di razza e meticci (informazioni e prenotazioni fains.87@gmail.com o 349.0981477). Alle 18 la Santa messa festiva mentre alle 19.30 l’Asd Pattinaggio artistico San Mariano presenta l’esibizione di singolo, coppia danza e solo dance. Per maggiori informazioni sulla manifestazione Mantignana in settembre si può consultare la pagina Facebook ‘Circolo ARCS Mantignana & Katooba pub’. (10)