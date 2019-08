Bastia Umbra, 29 Agosto 2019 – Un vero e proprio flash mob in piazza Mazzini dedicato ai Queen , organizzato da Terre Nostre e in collaborazione con l’Ente Palio de San Michele e Comune di Bastia Umbra: è questo l’evento – nuovo per Bastia – che si terrà il 31 agosto alle ore 18.00. Un modo inusuale, attuale e coinvolgente pensato per introdurre la Città nel clima più “festaiolo” di sempre, quello del mese di Settembre. “Vieni a cantare e ballare in Piazza sulle note dei Queen.

Puntuale alle ore 18.00

Riprendi l’evento con lo Smartphone e inviaci il tuo video a terrenostrenews@gmail.com

I più belli e i più curiosi verranno inseriti nella sigla del PALIO DE SAN MICHELE 2019 “

La proiezione del video realizzato da Terrenostre segnerà il debutto della 57^ edizione del Palio de San Michele, il 19 Settembre 2019.

Un grande evento sarà quello immediatamente successivo, il 7 Settembre, giorno in cui tornerà Paliopen, evento che si riconferma sulla scia dei successi ottenuti nelle passate edizioni, anteprima del debutto vero e proprio del programma del Palio de San Michele.

(10)