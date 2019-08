Gualdo Tadino, 30 agosto 2019 – Domenica 1 settembre, dalle 15 al Val di Ranco, si recupera l’iniziativa prevista a fine luglio nell’ambito di Suoni controvento, allora rinviata per maltempo. In caso di pioggia l’incontro di domenica si terrà nei locali del ristorante “da Tobia”. Covacich è l’autore del libro Di chi è questo cuore (La Nave di Teseo), tra i 12 semifinalisti del premio Strega 2019. A fine luglio, quello con lo scrittore Mauro Covacich era stato uno degli appuntamenti più attesi di Umbrialibri in alta quota, l’anteprima della rassegna editoriale promossa dalla Regione Umbria ospitata da Suoni Controvento, festival di performance artistiche nel Parco del Monte Cucco. Causa maltempo, però, gli organizzatori avevano dovuto rimandare a data da destinarsi il trekking letterario con il popolare autore del libro Di chi è questo cuore (La Nave di Teseo), tra i 12 semifinalisti del premio Strega 2019. Appuntamento che verrà recuperato ora domenica 1 settembre, dalle 15 con Mauro Covacich insieme a Giannermete Romani, lungo un percorso ad anello dal Ristorante “da Tobia”, a Val di Ranco. In caso di pioggia l’incontro si terrà nei locali del ristorante. (12)