SAN GIUSTINO, 31 agosto 2019 – Ventidue società sportive presenti nel territorio comunale sangiustinese, in rappresentanza di dieci differenti sport: dalla più longeva, il Selci Nardi, fino alla Melisciano Corse che si è costituita nel 2019. Tutto pronto in piazza del Municipio a San Giustino per la seconda edizione di eSPORTazione: la festa della sport, riproposta dall’amministrazione comunale visto il successo della passata edizione. L’appuntamento è per le 21 di martedì 3 settembre: in caso di maltempo, l’evento si svolgerà al Cinema Astra. Un format consolidato, nato dall’idea di Gabrio Possenti che quest’anno non potrà essere presente: il suo posto verrà preso da Valerio Rebiscini. “Sul palco allestito in piazza del Municipio verranno chiamate tutte le associazioni che svolgono sport nel nostro territorio – commenta in conferenza stampa l’assessore Andrea Guerrieri – ma non solo: premieremo anche chi nel corso degli anni ha ottenuto dei risultati importanti sia a livello sportivo che organizzativo. Saranno 22 le società presenti, in rappresentanza di dieci sport: questa è una peculiarità importante del nostro Comune; una diffusione dello sport sotto tutti i punti di vista. La cosa che ci rende anche orgogliosi è il fatto che nel nostro Comune sono tanti i ragazzi che fanno sport: da un rapido calcolo con i dati forniti dalle società – conclude l’assessore Guerrieri – sono circa 500 gli under 16 che frequentano società sportive; un aspetto importante poiché raccoglie anche il lato sociale dello sport, ovvero fare gruppo e aggregazione”. Amministrazione comunale di San Giustino che punta molto su questo settore e annuncia anche i prossimi interventi sull’impiantistica sportiva. “Saranno anni importanti – aggiunge il sindaco Paolo Fratini – è già in gara d’appalto la ristrutturazione della palestra di Selci Lama: un investimento molto importante; metteremo mano anche nella parte esterna del Palazzetto dello Sport del capoluogo. Dopodiché siamo impegnati nella progettazione dei nuovi spogliatoi dello stadio di Selci e l’ampliamento, oltre alla ristrutturazione, dell’impianto sportivo di Lama”.

