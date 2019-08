TERNI, 31 agosto 2019 – Cittadina Nigeriana di 24 anni arrestata ieri dagli Agenti della Polizia Ferroviaria di Terni, perché trovata in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana. La ragazza, appena scesa da un treno regionale proveniente da Roma, è stata controllata dagli operatori di polizia durante la consueta attività di prevenzione. Mentre la donna apriva la borsa per prelevare il passaporto, gli agenti hanno notato un grosso involucro di colore bianco che la giovane ha dichiarato essere un “cuscino per riposare”. Ma gli operatori della Polfer, insospettiti, hanno deciso di approfondire il controllo ed hanno trovato, cucito all’interno del “cuscino”, opportunamente celato, oltre un kg di marijuana. Per la ventiquattrenne è così scattato l’arresto per il reato di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ed è stata associata presso la casa circondariale di Perugia a disposizione dell’A.G.. (23)