ASSISI, 2 settembre 2019 – Tutto come previsto dal Piano Strade 2, sono terminati i lavori di bitumatura in Piazza Martin Luther King e sono stati sistemati anche due nuovi punti luce. Oggi sono iniziati gli interventi di asfaltatura in via Los Angeles, esattamente nel parcheggio pubblico Ex Pesa e per permettere il regolare svolgimento dei lavori è stato disposto il divieto di sosta per tutti i veicoli fino al 4 settembre. In pratica non è possibile parcheggiare dalle 7 di oggi fino alle 17 di mercoledì prossimo. Naturalmente la ditta incaricata dei lavori provvede a garantire l’accesso pedonale alle abitazioni e alle attività commerciali. (18)