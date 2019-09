BASTIA UMBRA, 4 settembre 2019 – – Dopo lo straordinario successo delle precedenti edizioni torna PALIOPEN, l’evento d’apertura della 57esima edizione del Palio de San Michele, che andrà in scena in Piazza Mazzini sabato 7 settembre 2019. Aperitivo, Musica live, dj set e punti beverage e diretta radiofonica su MAX RADIO per una giornata da vivere tutta d’un fiato.

L’evento è organizzato da Ente Palio de San Michele e Palio Open, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Bastia Umbra e di Avis Sezione di Bastia Umbra. La quarta edizione di PaliOpen inizierà con un Aperitivo di benvenuto alle ore 18.00 allietato dal dj set di Gigetto, Simoncino e Anna.

Il programma dei concerti partirà alle ore 20.00 con la NO NAME BAND. Il gruppo di musicisti interpreterà i più grandi successi della musica italiana con brani d’Autore e Cantautorato. Un tributo targato anni

’70/’80/’90 per un tuffo nei suoni e nei ritmi di chi ha fatto la storia musicale nel nostro paese.

Alle ore 21.30 sarà la volta dell’attesissimo concerto dell’ABRAXAS BAND, cover band di Carlos Santana, uno dei più grandi chitarristi del panorama musicale mondiale. Con il suo inconfondibile sound rappresentato da ritmi e melodie assolutamente unici, Santana è riuscito a mescolare generi diversi quali il blues, la salsa, il rock, il fusion e il jazz.. “Oyo come va”, “Black Magic Woman”, “Corazon Espinado” sono solo alcuni dei grandi successi che la band offrirà al pubblico di PaliOpen.

A concludere la serata, dalle ore 23.30, il dj set di AROUND THE WORLD, la prima ed unica festa itinerante, un viaggio intorno al Mondo tra la musica dove ogni canzone rappresenterà un paese ed una cultura diversa e, quando il giro del mondo inizierà, partirà un countdown con cui si darà il via al viaggio successivo. Ogni viaggio sarà caratterizzato dalle migliori hit musicali corredate da video e foto.

Un set che trasmetterà la più bella musica ’80-’90 / Italiana / Latina / Hip-Hop / Raggaeton / Trash L’ingresso al festival sarà completamente GRATUITO e verrà trasmesso in diretta radiofonica sulle frequenze di MAX RADIO

CALENDARIO EVENTI DELLA MANIFESTAZIONE

“57a Edizione” Anno 2019

sabato 07/09/2019

ore 21,00

“PaliOpen” evento di apertura 2019

sabato 14/09/2019

ore 10,00

“Il Palio incontra la Scuola 2019” c/o Cinema Esperia

domenica 15/09/2019

ore 17,00

Inaugurazione Mostra d’arte “Visioni Artistiche per raccontare il Palio”

c/o Auditorium Sant’Angelo

giovedì 19/09/2019

ore 19,30

Apertura delle taverne rionali

ore 22,00

The Tempest – Spettacolo di teatro d’immagine della Compagnia teatrale Accademia Creativa

Venerdì 20/09/2019

ore 19,30

Apertura delle taverne rionali

ore 21,30

Cerimonia di Apertura “57a Edizione”

Benedizione degli Stendardi – Mantelli dei Rioni

sabato 21/09/2019

ore 19,30

Apertura delle taverne rionali

ore 22,00

Sfilata Rione SAN ROCCO – SOLTANTO UNO

domenica 22/09/2019

ore 19,30

Apertura delle taverne rionali

ore 22,00

Sfilata Rione SANT’ANGELO – SOMNII MEMORO

lunedì 23/09/2019

ore 19,30

Apertura delle taverne rionali

ore 22,00

Sfilata Rione MONCIOVETA – Thestral M15

martedì 24/09/2019

ore 19,30

Apertura delle taverne rionali

ore 22,00

Sfilata Rione PORTELLA – LA GRANDE FABBRICA DELLE PAROLE

mercoledì 25/09/2019

ore 19,30

Apertura delle taverne rionali

ore 22,00

Spettacoli e animazione nelle taverne rionali

giovedì 26/09/2019

ore 19,30

Apertura delle taverne rionali

ore 22,00

Giochi in Piazza tra Rioni 2019 “57a edizione”

venerdì 27/09/2019

ore 9,30

Rion Mini Sport 2019 “57a Edizione”

ore 19,30

Apertura delle taverne rionali

ore 21,00

Mini Palio 2019 27a Edizione

sabato 28/09/2019

ore 18,00

Veglia della Lizza nelle chiese rionali

ore 19,30

Apertura delle taverne rionali

ore 22,30

Lizza e assegnazione del Palio 2019 “57a Edizione”

domenica 29/09/2019

ore 17,00

Messa Solenne e Processione del Santo Patrono ore 19,30 Apertura delle taverne rionali ore 23,00 Spettacolo Pirotecnico 2019 Chiusura “57a Edizione”

INIZIATIVE COLLATERALI

15-29 settembre

Visioni artistiche per raccontare il Palio c/o Auditorium Sant’Angelo a cura di Ente Palio de San Michele 15.09 > ore 18.00 Inaugurazione

1-24 settembre

Palio.. il dietro le quinte 2019 10° concorso fotografico a cura di Ente Palio de San Michele

21-24 settembre

Gara Gastronomica Magie del Gusto 2019 a cura della Pro Loco di Bastia Umbra

15 settembre

Sbiciclettata de San Michele a cura del Veloclub Racing di Bastia Umbra

26 e 28 settembre

Diretta Streaming Segui i giochi, la Lizza e l’assegnazione del Palio in diretta streaming su www.terrenostre.info e www.paliodesanmichele.it

Info e prevendite

Per le prevendite on line dei biglietti per le Sfilate consultare il sito www.paliodesanmichele.it e www.ticketitalia.com Dal 19 settembre sarà possibile acquistare i biglietti e gli abbonamenti presso la biglietteria in Piazza Umberto I – Bastia Umbra.

Dal 25 settembre saranno messi in vendita i biglietti per Giochi e Lizza.

ORARI DI APERTURA

19, 20, 25, 27 settembre 17.30 – 20.00

21, 22, 23, 24, 26, 28 settembre 17.30 – 21.30 (20)