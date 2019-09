PERUGIA, 4 settembre 2019 – Tutti i segreti della traduzione letteraria e dell’illustrazione svelati dagli addetti ai lavori. C’è tempo fino al 18 settembre per iscriversi ai 2 workshop laboratoriali promossi dall’associazione settepiani negli spazi del Complesso Monumentale di San Pietro, a Perugia, in occasione della prossima edizione di Umbrialibri, rassegna editoriale promossa dalla Regione Umbria in programma dal 4 al 6 ottobre (informazioni e iscrizioni: 346.1899867 – info@settepiani.com). Il primo, Sulla strada della traduzione. Laboratori e seminari, sarà tenuto a Perugia da giovedì 3 a sabato 5 ottobre ed è organizzato con la Scuola del libro di Roma – ideata da Marco Cassini, già fondatore di minimum fax e SUR – in collaborazione con settepiani e MenteGlocale, e sarà incentrato sulla traduzione letteraria. Tre giornate intense con lezioni frontali, laboratori e seminari con l’obiettivo di fornire ai partecipanti una conoscenza variegata intorno al mondo editoriale legato alla traduzione letteraria in lingua italiana.

I partecipanti incontreranno Fabio Pedone (traduttore, insieme a Enrico Terrinoni, del Finnegans Wake di James Joyce), Martina Testa (traduttrice, fra gli altri, di David Foster Wallace, Cormac McCarthy, Kurt Vonnegut), Giulia Zavagna (che tra gli altri ha tradotto anche Julio Cortázar), Damiano Abeni (traduttore di poesia americana, tra cui anche quella di Lawrence Ferlinghetti), Vittoria Martinetto (docente di lingua e letterature ispano-americane all’Università di Torino e traduttrice, tra gli altri, di António Lobo Antunes), Simone Barillari (curatore e traduttore di opere di Conrad, Stevenson, Hemingway, London) e lo scrittore e traduttore Tommaso Pincio (tra gli altri ha tradotto Il grande Gatsby e romanzi di Philip K. Dick).

L’editoria illustrata sarà invece al centro del secondo workshop a cura di settepiani e di MenteGlocale, Leggo le figure, con la direzione creativa di Antonio Sualzo Vincenti. I laboratori si svolgeranno a Perugia da venerdì 4 a domenica 6 ottobre, con approfondimenti dedicati alla scrittura e ai linguaggi dell’albo illustrato, all’illustrazione e alla progettazione di albi e riviste. Con il fumettista e illustratore Davide Reviati (autore, tra gli altri, di Morti di sonno, per Coconino Press nel 2009), Giovanni Manna (illustratore più volte premiato, che lavora nell’editoria per l’infanzia – per Mondadori, Rizzoli, Salani, Piemme, Fatatrac e molte altre, anche straniere – utilizzando principalmente la tecnica dell’acquarello), l’editrice e scrittrice Giovanna Zoboli (Topipittori), e altri nomi dell’editoria illustrata e della comunicazione.

È previsto inoltre un programma culturale con incontri, presentazioni di libri, conferenze e una tavola rotonda sulla comunicazione attraverso le illustrazioni: un confronto sull’utilizzo delle immagini nella comunicazione di un progetto, sul disegnare per rappresentare un concetto, sul “leggere” le figure prima del testo.

Due workshop più uno: prima di Umbrialibri, da lunedì 30 settembre a giovedì 3 ottobre, l’Accademia di belle Arti di Perugia ospiterà il corso dedicato al Progetto di un magazine indipendente come racconto di identità urbane, a cura di Comodo – Comunicare Moltiplica Doveri, con Marco Tortoioli Ricci, Jonathan Pierini e Matteo Guidi. Per chi fosse interessato, c’è la possibilità di iscriversi al workshop Leggo le figure e al focus sul Magazine indipendente usufruendo si uno sconto del 10% sul costo totale.

Informazioni e iscrizioni: 346.1899867 info@settepiani.com (13)