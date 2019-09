Amelia, 7 settembre 2019 – Ieri, il senatore Matteo Salvino ha visitato la Casa madre di Molino Silla. Visita già programmata da tempo, allorquando il Senatore era Ministro dell’Interno, si inserisce nell’itinerario di conoscenza diretta desiderata dal politico stesso quale occasione di approfondimento e di analisi circa le strutture di recupero operanti sul territorio nazionale e che contribuiscono nei confronti della società civile e delle istituzioni ad attuare percorsi di contrasto, prevenzione e cura al vasto fenomeno delle vecchie e nuove dipendenze. Il momento di confronto, svoltosi presso il palazzetto della Comunità ha visto la partecipazione dei ragazzi in essa residenti e delle autorità civili, politiche e militari. L’evento si è inserito nel quadro delle celebrazioni del 40° anniversario della Fondazione della Comunità Incontro, da sempre impegnata a contrastare la cultura della morte in favore di quella della vita esprimendo chiaramente che non vi è differenza tra droghe leggere e pesanti.

