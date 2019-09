FOLIGNO, 8 settembre 2019 – Domani, lunedì 9 settembre riparte la “Giostra dei Libri”, la rassegna letteraria nata dalla collaborazione tra l’Ente Giostra e l’associazione Athena. Dopo il successo dell’edizione di giugno si torna a proporre una serie di appuntamenti con libri e autori di best seller. Il primo incontro è alle ore 18 a Palazzo Candiotti e vedrà protagonista Carla Vistarini, scrittrice, sceneggiatrice, paroliera ed autrice televisiva, teatrale e cinematografica. L’autrice ha scritto canzoni di grande successo per personaggi come Ornella Vanoni, Mina, Mia Martini, Patty Pravo, Renato Zero e molti altri, ed ha collaborato, fra gli altri, con Gigi Proietti, Fabio Fazio, Maurizio Costanzo ed ha sceneggiato film famosissimi come “ Nemici d’infanzia” con il quale ha vinto il Davide di Donatello. A Foligno presenterà i suoi ultimi libri “Se ricordi il mio nome” e “Se ho paura prendimi per mano”. L’incontro sarà coordinato dal dott. Luigi Napolitano.

Sempre domani 09 settembre, alle ore 22, torna la “Festa Rievocativa di San Rocco” uno dei più tradizionali e divertenti aventi collaterali. L’appuntamento è giunto alla cinquantaduesima edizione, come sempre organizzato dal Rione di Via Cortella. Nella tradizionale “pista” di piazza San Domenico, che per una notte si trasforma nella più celebre piazza del Campo, i fantini dei 10 rioni in sella a “focosi somari” cercheranno di conquistare l’ambito palio realizzato, per questa occasione, dal pittore Stefano Brunelli. (30)