BASTIA UMBARA, 9 settembre 2019 – Si terrà domenica 15 settembre 2019, alle ore 18.00, presso l’Auditorium Sant’Angelo in piazza Umberto I a Bastia Umbra, l’inaugurazione della mostra d’arte collettiva “Visioni artistiche per raccontare il Palio”, organizzata dall’Ente Palio de San Michele. La cerimonia d’apertura, sovrintesa dalla presidente dell’Ente Palio Federica Moretti, che vedrà la partecipazione del sindaco Paola Lungarotti, dei vertici dei Rioni, delle autorità civili e religiose, sarà seguita dalla presentazione dei curatori della mostra Giuliano Belloni, Gianluca Falcinelli e Teresa Morettoni. Una mostra d’arte che vede impegnati, con stili e tecniche differenti, ventisette affermati artisti, provenienti da varie località dell’Umbria, a raccontare il Palio nei suoi colori e passioni: Luca Bartolucci (Coma), Giuliano Belloni, Fabrizio Bertolini, Maria Cristina Bigerna, Maria Caldari, Lamberto Caponi, Teresa Chiaraluce, Simona Costa, Giorgio Croce, Angelo Dottori, Gianluca Falcinelli, Violetta Franchi, Matteo Fronduti (Coffee), Marco Giacchetti, Silvana Iafolla, Mauro Lepri, Elisa Lestini, Lucia Marchi, Marcello Masci, Lello Negozio, Gianluigi Panzolini, Flavio Rossi, Franco Susta, Armando Tordoni, Gianni Torti, Natalia Troni, Luciano Vetturini (Nino).

Ospitare le opere di questi artisti all’interno del Palio, che è il cuore e il collante dell’identità culturale e sociale bastiola, significa non solo vedere rappresentata l’identità nell’identità e avere nel tempo una trasposizione plastica dell’amore e della passione per il Palio, riassunta nello spazio limitato di un’immagine, ma anche far conoscere e apprezzare il Palio de San Michele fuori dalle mura civiche grazie alla loro creatività.

All’interno dell’itinerario espositivo è prevista anche una sezione speciale in memoria di quattro artisti bastioli che con la loro creatività e dedizione hanno contribuito alla crescita del Palio: Lucio Castellini (Camacho), Antonello Coletti, Giuliano Monacchia e Fabio Rossi

La mostra, che rimarrà visitabile fino al 29 settembre 2019, a ingresso libero, nella suggestiva cornice dell’Auditorium Sant’Angelo, sarà aperta al pubblico tutti i giorni dal lunedì alla domenica, dalle ore 17.00 alle 19.00, cui si aggiungeranno tre aperture serali straordinarie: 19, 20 e 27 settembre, dalle ore 21.00 alle 23.00.

Per maggiori informazioni è possibile consultate la pagina Facebook dell’Ente Palio e il sito http://www.paliodesanmichele.it.

CALENDARIO EVENTI DELLA MANIFESTAZIONE

“57a Edizione” Anno 2019

sabato 07/09/2019

ore 21,00

“PaliOpen” evento di apertura 2019

sabato 14/09/2019

ore 10,00

“Il Palio incontra la Scuola 2019” c/o Cinema Esperia

domenica 15/09/2019

ore 17,00

Inaugurazione Mostra d’arte “Visioni Artistiche per raccontare il Palio”

c/o Auditorium Sant’Angelo

giovedì 19/09/2019

ore 19,30

Apertura delle taverne rionali

ore 22,00

The Tempest – Spettacolo di teatro d’immagine della Compagnia teatrale Accademia Creativa

Venerdì 20/09/2019

ore 19,30

Apertura delle taverne rionali

ore 21,30

Cerimonia di Apertura “57a Edizione”

Benedizione degli Stendardi – Mantelli dei Rioni

sabato 21/09/2019

ore 19,30

Apertura delle taverne rionali

ore 22,00

Sfilata Rione SAN ROCCO – SOLTANTO UNO

domenica 22/09/2019

ore 19,30

Apertura delle taverne rionali

ore 22,00

Sfilata Rione SANT’ANGELO – SOMNII MEMORO

lunedì 23/09/2019

ore 19,30

Apertura delle taverne rionali

ore 22,00

Sfilata Rione MONCIOVETA – Thestral M15

martedì 24/09/2019

ore 19,30

Apertura delle taverne rionali

ore 22,00

Sfilata Rione PORTELLA – LA GRANDE FABBRICA DELLE PAROLE

mercoledì 25/09/2019

ore 19,30

Apertura delle taverne rionali

ore 22,00

Spettacoli e animazione nelle taverne rionali

giovedì 26/09/2019

ore 19,30

Apertura delle taverne rionali

ore 22,00

Giochi in Piazza tra Rioni 2019 “57a edizione”

venerdì 27/09/2019

ore 9,30

Rion Mini Sport 2019 “57a Edizione”

ore 19,30

Apertura delle taverne rionali

ore 21,00

Mini Palio 2019 27a Edizione

sabato 28/09/2019

ore 18,00

Veglia della Lizza nelle chiese rionali

ore 19,30

Apertura delle taverne rionali

ore 22,30

Lizza e assegnazione del Palio 2019 “57a Edizione”

domenica 29/09/2019

ore 17,00

Messa Solenne e Processione del Santo Patrono

ore 19,30

Apertura delle taverne rionali

ore 23,00

Spettacolo Pirotecnico 2019 Chiusura “57a Edizione”

INIZIATIVE COLLATERALI

15-29 settembre

Visioni artistiche

per raccontare il Palio

c/o Auditorium Sant’Angelo

a cura di Ente Palio de San Michele

15.09 > ore 18.00 Inaugurazione

1-24 settembre

Palio…. il dietro le quinte 2019

10° concorso fotografico

a cura di Ente Palio de San Michele

21-24 settembre

Gara Gastronomica

Magie del Gusto 2019

a cura della Pro Loco di Bastia Umbra

15 settembre

Sbiciclettata de San Michele

a cura del Veloclub Racing di Bastia Umbra

26 e 28 settembre

Diretta Streaming

Segui i giochi,

la Lizza e l’assegnazione del Palio

in diretta streaming su

www.terrenostre.info e

www.paliodesanmichele.it

Info e prevendite

Per le prevendite on line dei biglietti per le Sfilate consultare il sito www.paliodesanmichele.it e www.ticketitalia.com

Dal 19 settembre sarà possibile acquistare i biglietti e gli abbonamenti presso la biglietteria in Piazza Umberto I – Bastia Umbra.

Dal 25 settembre saranno messi in vendita i biglietti per Giochi e Lizza.

ORARI DI APERTURA

19, 20, 25, 27 settembre 17.30 – 20.00

21, 22, 23, 24, 26, 28 settembre 17.30 – 21.30

(24)