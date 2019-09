FOLIGNO, 9 settembre 2019 – Continuano gli incontri culturali del ciclo “Chi non sa stupir vada alla striglia”, l’appuntamento di domani martedì 10 settembre, sempre alle ore 18 e 30 a Palazzo Candiotti, è dedicato a “La rivoluzione scientifica di Galileo Galileo” e sarà condotto da un ospite d’onore il professor Silvano Tagliagambe. Il filosofo ed epistemologo italiano ha sviluppa la sua attività scientifica e didattica attraverso un variegato percorso universitario che lo ha portato ad insegnare presso diversi atenei dal 1974 al 2008 e a collaborare con differenti centri di ricerca ed enti istituzionali come consulente scientifico. L’evento è stato organizzato in collaborazione con il Festival della filosofia e della scienza di Foligno. (15)