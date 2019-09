PERUGIA, 10 settembre 2019 – Arrivano da tutta Italia, da domani – mercoledì 11 settembre 2019 – fino a venerdì 13, i giornalisti-tennisti che, in rappresentanza delle rispettive regioni, daranno vita alla terza edizione dei Campionati italiani di tennis per squadre regionali di giornalisti, organizzati dal Gruppo Umbro dell’Ussi. L’evento, come ogni anno, si svolge sui campi dello Junior Tennis Club Perugia (via XX Settembre 65/A), grazie all’ospitalità e alla indispensabile collaborazione tecnico-organizzativa del suo staff, con in testa i maestri Roberto Tarpani, Andrea Grasselli, Stefano Lillacci e Francesco Vazzana, e al supporto della Vicario Communication. La cerimonia di apertura è in programma domani, mercoledì 11, alle 12, sul campo centrale del circolo.

Le squadre di giornalisti-tennisti, rappresentative delle regioni italiane, selezionate dai rispettivi gruppi dell’Ussi, si sfidano in un tabellone sul modello della Federation Cup (due singolari e un doppio), divisi in due gironi eliminatori dai quali usciranno le quattro regioni semifinaliste. La finale è in programma la mattina di venerdì 13 settembre. Queste le squadre al via (tra parentesi la testata di appartenenza o l’ente per il quale svolgono professione giornalistica): BASILICATA Massimo Brancati (Gazzetta del Mezzogiorno), Gianluigi Laguardia (Gazzetta del Mezzogiorno), Antonio Massaro (Gazzetta del Mezzogiorno), Pietro Scognamiglio (Eleven Sports) CALABRIA Andrea Iacono (Quotidiano del Sud-L’Altra Voce dell’Italia), Mario Vetere (Agenzia Dire) CAMPANIA Roberto Conte (Uff.st.Università Suor Orsola Benincasa), Davide Nunziante (Vocedinapoli.it), Armando Petretta (Ag. Ansa) LAZIO Antonio De Florio (Rai), Marco Fuggetta (Uff.st.Comune di Rieti), Stefano Meloccaro (Sky Sport) PIEMONTE Stefano Gnech (Fotografo free lance), Alberto Pastorella (Tuttosport), Filippo Simonetti (La Stampa) TOSCANA Tommaso Brunetti (Report Pistoia Sport), Ugo Peretti (Free lance), Franco Roscitano (Toscana Tv), Vezio Trifoni (Il Tirreno) TRENTINO ALTO ADIGE Alessandro Casagrande (Uff.st. Museo storico Trentino), Silvano Ploner (Rai Tgr) UMBRIA Marco Bertolini (Agenzia Stampa Italia), Domenico Cantarini (Rete Sole), Luca Filipponi (Ag. Europanews), Daniele Minni (La Nazione) CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Nell’ambito della manifestazione, il Gruppo Umbro dell’Ussi organizza anche un corso di aggiornamento professionale per giornalisti, sotto l’egida dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria, che garantirà i crediti formativi ai colleghi che vi parteciperanno.

Il tema scelto quest’anno è: “Il tennis e chi lo racconta. La comunicazione del tennis oggi, dal punto di vista degli addetti ai lavori dei media e del mondo del tennis”. Moderato dal presidente dell’Ussi Umbria, Giorgio Palenga, il corso vede tra i relatori Piero Valesio (direttore Supertennis TV, canale monotematico della Federazione Italiana Tennis), Stefano Meloccaro (giornalista Sky Sport e maestro di tennis), Gianni Daniele (team manager degli azzurri di Coppa Davis), Francesco Cancellotti (ex n. 21 classifica mondiale Atp). Parteciperanno anche i giovani tennisti Francesco Passaro (classe 2001), quest’anno nel tabellone juniores dei tornei del Grande Slam, e Luca Nardi (2003), due delle più grandi promesse del tennis italiano. Il corso è aperto a tutti gli iscritti all’Ordine dei giornalisti e si svolgerà giovedì 12 settembre 2019 (orario 9,30-13). Ci si può ancora prenotare sulla Piattaforma Sigef o, in ultima analisi, segnare direttamente alla segreteria del corso. (21)