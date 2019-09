FOLIGNO, 17 settembre 2019 – Con la vittoria di Massimo Gubbini in sella a Super Magic per il Rione Croce Bianca, al termine di una emozionante Giostra giocata sul filo dei centesimi, si è chiusa l’edizione di settembre 2019 della Giostra della Quintana. E’ stata una gara all’insegna della grande affidabilità dei binomi in campo, pochissimi gli errori. Ha confermato l’assoluto livello tecnico della nostra Giostra che, ancora una volta, ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso fino alla fine. Come sempre perfetto il lavoro della commissione Tecnica presieduta da Lucio Cacace che ha presentato una pista in perfette condizioni, garanzia di massima sicurezza per i binomi in campo.

Quella appena conclusa sarà un’edizione da ricordare, non solo per la splendida e avvincente Giostra di domenica, ma anche per la grande affluenza di pubblico che ha visto le vie e le piazze di Foligno riempirsi nei giorni della Festa. La Giostra della Quintana diventa sempre di più un evento a 360 gradi, sviluppando sinergie con altre realtà associative del nostro territorio, creando una serie di appuntamenti in grado di avvicinare al mondo Quintanaro un pubblico sempre maggiore. In questo contesto, un grazie speciale va alla Banda musicale della Guardia di Finanza per le emozioni che ci ha regalato con il concerto del 12 settembre. Anche il corteo del sabato, magistralmente diretto dalla Commissione Artistica di Luca Radi, ha incantato le tante persone che hanno affollato le vie e le piazze della nostra città.

Il ringraziamento del Presidente Domenico Metelli va a tutto il “popolo della Quintana” per l’impegno profuso in questi 15 giorni di Festa.

Priori, Magistrati e tutti i rionali hanno dato il massimo per consentire il ripetersi di quella magia chiamata Giostra della Quintana.

Questa volta, però, il “corruscar del vespro settembrino” ha un significato diverso: l’appuntamento, infatti, è per il prossimo 6 ottobre con la “Giostra della Solidarietà”. Una giostra straordinaria voluta dall’Ente e, pienamente, sostenuta dall’amministrazione comunale, finalizzata a dimostrare la vicinanza della Quintana e della città di Foligno alla comunità di Norcia nel terzo anniversario dei drammatici eventi sismici del 2016.

L’importanza del progetto è stata confermata dalla presenza del Sindaco di Norcia Nicola Alemanno al ‘Campo de li Giochi’ per la Giostra di domenica.

