Perugia, 18 settembre 2019 – Due giornate per vivere e scoprire il mondo “Green”, completamenti immersi nei colori e nei profumi di tante meraviglie botaniche. Sabato 21 e domenica 22 settembre ai Giardini del Frontone torna la Winter Edition di Perugia Flower Show. La manifestazione, giunta alla sua ottava edizione autunnale, è diventata negli anni un appuntamento atteso in città, molto apprezzato a livello nazionale e internazionale dagli amanti del giardinaggio di qualità e da un vasto pubblico sensibile alle tematiche dell’ambiente. Un vero evento all’insegna del verde, grazie anche ai tantissimi corsi di giardinaggio e incontri tematici del tutto gratuiti al quale si potrà partecipare iscrivendosi sul sito della manifestazione www.perugiaflowershow.com.

“Siamo contenti di portare il giardinaggio di qualità ancora una volta ai Giardini del Frontone – ha esordito l’organizzatrice Lucia Boccolini, in apertura della conferenza stampa di presentazione dell’evento, avvenuta stamani a Perugia -. Un’edizione che vedrà in risalto tutte le fioriture autunnali che ci accompagneranno fino alla prossima primavera, per un giardino sempre fiorito. Grande rilievo sarà dato ai peperoncini, anche grazie alla gara di piccantezza che faremo sabato 21 settembre. Ma non solo, ci saranno i kokedama, piante particolari con una forma tondeggiante. E poi protagoniste indiscusse saranno le piante perenni a fioritura autunnale, splendide per i loro colori e molto utilizzate dai pollici verdi più esperti, Anemoni giapponesi, Lobelie e Hibiscus solo per citarne alcuni. Non solo piante e fiori – ha precisato l’organizzatrice – ma anche una selezione di artigianato di qualità che sarà prevalentemente del territorio, perché vogliamo promuovere tante aziende giovani e soprattutto umbre.

All’interno della manifestazione sarà possibile seguire tanti corsi di giardinaggio e incontri tematici sul mondo del verde, del tutto gratuiti: saranno gli stessi vivaisti e artigiani a spiegarvi tutti i segreti, ad insegnarvi come potare e come far crescere le vostre piante nel migliore dei modi. Vogliamo farvi diventare dei pollici verdi esperti. Domenica 22, poi, ci sarà il consueto e spettacolare lancio di farfalle. Insomma, il Flower Show è un evento di qualità, che seleziona i suoi espositori nazionali e che porta le varietà più rare e inconsuete che in un normale mercato non si possono trovare. Allestiremo anche l’area centrale, grazie alla fine dei lavori di restauro del monumento, e un’area dedicata totalmente ai bambini dove tutto il giorno ci saranno eventi per i più piccoli”.

Grande soddisfazione, poi, è stata espressa dall’assessore del Comune di Perugia, con delega allo sport e al commercio, che ha parlato di “un evento che raccoglie il giardinaggio di qualità e avvicina le famiglie e i bambini a una tematica importante, inoltre contribuisce a creare una cultura della natura”.

Un’edizione, insomma, in cui annoiarsi non è affatto permesso e una vera occasione per avvicinarsi ad un mondo dove fantasia, colori, e felicità sono le parole d’ordine.

