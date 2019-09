Perugia, 19 settembre 2019 – Confcooperative Umbria annuncia con soddisfazione la disponibilità di 17 posti nelle proprie sedi per volontari del Servizio Civile Universale. Un’opportunità resa possibile grazie al finanziamento di 4 progetti dell’associazione di imprese umbra da parte del Dipartimento per le politiche giovanili. Il bando è riservato a giovani dai 18 ai 29 anni che potranno svolgere il Servizio nelle provincie di Perugia e Terni con un impegno previsto di un anno, per 25 ore settimanali articolate su 5 giorni alla settimana, ed un rimborso mensile di € 439,50. “Il Servizio Civile Universale è un’importante occasione di crescita personale – spiega il neo Presidente di Confcooperative Umbria, Carlo Di Somma – un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva e un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società, contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.”

Per aderire al bando c’è tempo fino al prossimo 10 ottobre: la propria candidatura potrà essere presentata esclusivamente in modalità on-line grazie alla piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it, raggiungibile da PC fisso, tablet o smartphone, a cui si potrà accedere attraverso il Sistema Pubblico d’Identità Digitale (SPID). Per informazioni ci si può comunque rivolgere alla sede di Confcooperative Umbria, telefonando al numero 075/5837666 o inviando una mail all’indirizzo servizi.umbria@confcooperative.it

(15)