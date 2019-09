Nocera Umbra, 21 settembre 2019 – Grande attesa, per il Nido dell’Aquila 2019, in programma a Nocera Umbra (Perugia) per il 27 e 28 settembre, la settimana prossima. PRS Group in collaborazione con il Comune di Nocera Umbra e Radio Subasio ha riconfermato il proprio status di validità per il Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), del quale sarà il penultimo degli appuntamenti in calendario e si profila un confronto sul campo di spessore, visto che la corsa per il titolo è ancora aperta, considerando che l’ultima prova del Tuscan Rewind previsto a novembre ha il coefficiente maggiorato di punteggio. In un plateau di alta qualità sia di piloti che di vetture (arrivate 14 iscrizioni con vetture R5) sono attesi i migliori interpreti delle gare su terra italiane, dal leader della serie, il francese Stephane Consani (Skoda Fabia R5), che cercherà l’allungo deciso sul padovano Nicolò Marchioro (idem), a 17 lunghezze dietro al transalpino, poi il veronese Umberto Scandola (Hyundai i20 R5) oltre all’undici volte Campione d’Italia Paolo Andreucci, con la Peugeot 208 T16 R5.

Sono questi, i primi della classifica provvisoria tricolore pronti a duellare sulle “piesse” in terra umbra, ed a loro certamente si unirà il locale Francesco Fanari, Campione in carica della serie Raceday su terra, il quale avrà sicuramente in obiettivo il ben figurare davanti al pubblico amico con un risultato di vertice.

Ma la “notizia” è quella della presenza della “guest star” Simone Campedelli, protagonista di primo piano del Campionato Italiano Rally che arriverà con la Ford Fiesta R5 per allenarsi sugli sterrati, pensando ed oltre a lui sarà della partita il trevigiano pluricampione su terra Mauro Trentin, con una Skoda Fabia R5, che in questa gara ha sempre trovato ottimi stimoli. Saranno poi della partita altri esperti di strade bianche, dal bresciano Luigi Ricci (Hyundai i20 R5), Tullio Versace (Skoda Fabia R5), il trentino Luciano Cobbe (Skoda Fabia R5) e l’aretino Massimo Squarcialupi (Ford Fiesta R5) visto bene in forma al Rally d’Italia a giugno.

Il rally si svolgerà nell’intera giornata di sabato 28 settembre sulla lunghezza di sei prove speciali in totale (due da ripetere per tre volte): il totale del percorso misura 147 chilometri, di cui 70 di distanza competitiva.

PROGRAMMA DI GARA

Venerdì 27 Settembre

08,30/11,00

Verifiche Sportive e Distribuzione Road-Book presso Ex Scuola Media, loc. San Felicissimo-Nocera Umbra

09,00/11,30

Verifiche Tecniche presso Parco Assistenza, loc. San Felicissimo – Nocera Umbra

11,00/14,00

Shakedown obbligatorio per i piloti Prioritari e per le vetture delle classi R5 e Super 2000.

14,00/18,00

Ricognizioni CON VETTURE DI SERIE

Sabato 28 Settembre

09,01

Partenza da P.zza Umberto I°, Nocera Umbra

16,00

Arrivo con Premiazione sul palco in Piazza Umberto I° – Nocera Umbra.

Nel sito web ufficiale dell’evento, www.rallynidodellaquila.it i concorrenti, gli addetti ai lavori e gli sportivi appassionati possono trovare tutte le informazioni ufficiali disponibili.

(48)