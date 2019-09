ASSISI, 21 settembre 2019 – Grande attesa ad Assisi per Sebastiao Salgado. Domani alle 20.00 il fotografo brasiliano proietterà, sulla facciata della Basilica Superiore di San Francesco, le immagini del nuovo progetto “Amazonia”. Durante l’evento Salgado dialogherà con il Cardinale Gianfranco Ravasi. L’ultima giornata del Cortile di Francesco si apre con Mimmo Lucano, l’ex sindaco di Riace, simbolo dell’apertura ai migranti. “Accogliere, creare comunità”, l’evento a cui parteciperanno anche Angelo Chiorazzo, fondatore di Auxilium, e il missionario comboniano Alex Zanotelli. Modera il direttore di RaiNews Antonio Di Bella. Al salone papale del Sacro Convento, imprese e parti sociali a confronto. I presidenti di Confindustria e Coldiretti, Vincenzo Boccia e Ettore Prandini, con gli Amministratori Delegati di Enel e Ferrovie dello Stato, Francesco Starace e Gianfranco Battisti: “Un’economia a misura d’uomo per affrontare la crisi climatica e produrre lavoro. Una sfida per la politica e la società”. All’evento anche l’ex segretario Cgil, Susanna Camusso. Modera il presidente onorario di Legambiente, Ermete Realacci.

Alle 16.30 in piazza Inferiore di San Francesco, il fotografo Oliviero Toscani in un dialogo col direttore del Corriere dell’Umbria, Davide Vecchi, sulla “Comunicazione visiva”. Presenti anche i parlamentari Graziano Delrio e Laura Ravetto, in un incontro sul tema dell’accoglienza moderato da Bianca Berlinguer.

Tutte le informazioni sul sito www.cortiledifrancesco.it . (83)