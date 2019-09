TERNI, 23 settembre 2019 – La conferenza intende sensibilizzare e informare la cittadinanza e gli operatori del settore sull’impegno della città di Terni e della comunità medico/scientifica nel combattere il tumore che si può considerare il “Male del secolo”. Nella ns. città sono presenti qualità ed eccellenza, soprattutto in alcuni settori, che andrebbero ancor più

valorizzate ed estese al fine di dare risposte sempre più concrete e positive alle persone colpite da malattie tu morali anche con la vicinanza e il sostegno della parola e della fede. L’occasione della festa del Preziosissimo Sangue in Cattedrale con l’esposizione della santa reliquia, nel

ricordare gli eventi luttuosi per una epidemia di peste nel 1656/,57, vuole rammentare anche la scomparsa di un simile flagello in seguito all’esposizione della reliquia.

Nell’introduzione alla conferenza si cercherà di coniugare appunto fede e scienza chiedendo una guarigione dalle “nuove pesti”. I relatori di ambito medico/scientifico cercheranno di porre in evidenza sia i dati epidemiologici dei tumori, ma soprattutto i nuovi approcci, i nuovi risultati, le nuove metodologie, gli studi complementari che si vanno affiancando alle terapie tradizionali per far sì che le persone affette da tumore possano avere nel prossimo futuro una speranza e una aspettativa di vita e di guarigione sempre maggiore. I relatori dell’ambito tecnologico e strutturale, ambito che vede l’uomo come primo attore, prendendo le mosse dagli aspetti legati al rapporto tra la scienza e la fede, tratteranno delle nuove tecnologie nel nesso- con il pieno buon uso e sviluppo delle risorse umane che direttamente studiano, sperimentano e sviluppano nuovi trattamenti di cura (per esempio: Lendr, BNCT (Boron Nuclear Capture Therapy), laser NiYag, particelle Nanogold, ecc. .. )

La carenza delle strutture appare evidente, per questo verrà proposta una analisi di costi e tempi per lo sviluppo di un progetto di un nuovo Ospedale di Eccellenza. Le conclusioni saranno lasciate agli analisti del settore sanitario.

