Gualdo Tadino, 25settembre 2019 – Anche la città di Gualdo Tadino è stata protagonista della 19° Bicistaffetta. Nella giornata di martedì 24 dopo l’arrivo in Piazza Martiri oltre 40 ciclisti impegnati nella manifestazione organizzata da Fiab e Bicitalia lungo la Via degli Appennini sono stati ricevuti dal Sindaco Presciutti e dalla Giunta Comunale con gli Assessore Franceschini, Pasquarelli, Parlanti e dal Presidente del Consiglio Comunale, Sabbatini presso la Sala Consiliare del Municipio. Bicistaffetta è iniziativa istituzionale di FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che promuove la realizzazione della rete ciclabile nazionale Bicitalia – www.bicitalia.org, prevista dall’art. 4 della legge 11 gennaio 2018 n. 2 – e sensibilizza localmente istituzioni e cittadini sui temi delle infrastrutture di rete e dei servizi per la mobilità ciclistica e per il cicloturismo.

Il percorso scelto per l’edizione 2019, che si svolge dal 21 al 28 settembre tra Toscana, Umbria e Abruzzo toccando anche Marche e Lazio con partenza da Arezzo e arrivo a Sulmona, è lungo la parte centrale la Ciclovia degli Appennini e delle aree interne. Tra queste figura anche Gualdo Tadino che è stata sede di arrivo martedì 24 settembre e di partenza mercoledì 25 settembre.

Nata nel 2000 come Alta Via dell’Italia Centrale (da Camaldoli a Vieste), la Ciclovia ha avuto degli aggiornamenti successivi fino a sedimentarsi nel 2019 in un corridoio che da Cadibona, in provincia di Savona, raggiunge le Madonie, in Sicilia, dopo circa 1.500 km. Il tracciato definitivo non è stato completamente definito anche perché alcune regioni non hanno ancora pianificato la propria rete territoriale. Tuttavia nel corridoio tosco-umbro-abruzzese il percorso è abbastanza identificabile, avendo delle risorse infrastrutturali che possono rappresentare un elemento di forza dell’intero tracciato: parliamo del sedime dell’ex ferrovia Arezzo-Fossato di Vico, della consolare Flaminia che in virtù della costruzione della superstrada veloce risulta compatibile con una percorribilità ciclistica, dell’altra ex-ferrovia Spoleto-Norcia in territorio umbro (con un tratto già trasformato in greenway) e della ciclabile, in parte realizzata, lungo l’Aterno nella regione Abruzzo.

La parte centrale della Ciclovia degli Appennini, scelta da FIAB per la 19^ edizione di Bicistaffetta è, dunque, il percorso dove si stanno concretizzando alcune iniziative positive ma dove, parallelamente, sono evidenti le criticità della ricostruzione post terremoto che ha colpito molte delle località attraversate dai 40 ambasciatori del cicloturismo iscritti all’iniziativa.

FIAB è convinta che la bicicletta possa rappresentare un’opportunità di crescita in questi territori, così come dimostrano esperienze italiane e straniere. Il recupero e la valorizzazione dei centri storici, il patrimonio paesaggistico, una rete museale diffusa, il recupero a fine ciclistici delle numerose linee ferroviarie non più utilizzate da anni, la creazioni di sentieri ciclabili e di ciclovie lungo i fiumi o lungo strade romane consolari, gli itinerari di transumanza dei cammini religiosi, un’ospitalità distribuita capillarmente sul territorio, sono tutti ingredienti che possono creare le condizioni di un “turismo green”

che possa ridare fiato alle comunità locali per la costruzione di una nuova economia senza intaccare il capitale storico-ambientale di queste regioni.

La Bicistaffetta 2019 partita da Stia, ai margini del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, sabato 21 settembre (con prologo ad Arezzo), attraverserà cinque regioni (Toscana, Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo) e si concluderà a Sulmona – dopo circa 450 km – sabato 28 settembre.

La città di Gualdo Tadino si conferma, dunque, sempre molto attenta alle iniziative riguardanti il ciclismo. A tal proposito lo scorso sabato 21 settembre il Sindaco Presciutti e l’Assessore allo Sport Franceschini hanno ricevuto in Municipio i partecipanti alla pedalata Pesaro-Assisi, che con le MTB hanno raggiunto Gualdo Tadino nella tarda mattinata, ripartendo poi domenica 22 settembre.

Si ricorda, infine, che il Comune di Gualdo Tadino è comune capofila per la realizzazione della Ciclovia Fossato di Vico–Foligno che sta prendendo forma e che permetterà di agganciare Gualdo Tadino alla ciclovia Arezzo-Fossato e alla ciclovia Assisi-Spoleto. (29)