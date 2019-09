FOLIGNO, 25 settembre 12019 – Sosta a Foligno, a Palazzo Trinci, per la carovana dei 40 partecipanti alla “Bicistaffetta Fiab 2019” partita sabato 21 settembre dal Casentino, da Stia (Arezzo), e che terminerà sabato 28 settembre a Sulmona dopo aver attraversato territori di Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Nel cortile di Palazzo Trinci, provenienti da Gualdo Tadino, prima di dirigersi nel pomeriggio a Spoleto, i cicloturisti sono stati accolti dagli amministratori e dal presidente Fiab Foligno, Pietro Stella. Nel corso dell’incontro Antonio Dalla Venezia, del comitato organizzatore, ha ricordato che la manifestazione si propone di promuovere la realizzazione della rete ciclabile nazionale Bicitalia e di sensibilizzare lungo il percorso rappresentanti delle istituzioni e cittadini sui temi delle infrastrutture di rete e dei servizi per la mobilità ciclistica e per il cicloturismo, considerato l’incremento degli appassionati. E’ stato sottolineato il ruolo delle due ruote nella storia di Foligno, caratterizzata recentemente dalla presenza di tappe del Giro d’Italia e della Tirreno-Adriatico, oltre che dalla riscoperta di piste e sentieri per la mobilità in bici. (28)