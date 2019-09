Perugia, 26 settembre 2019 – Dopo la suggestiva del Matrimonio Etrusco nel chiostro di San Domenico, torna, negli stessi luoghi e precisamente al Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, diretto da Luana cenciaioli, il convegno nazionale “Città gemellate con Velimna:ultime scoperte”, dalle 9.30 alle 18.00 di venerdì 27 settembre. Interverranno studiosi ed etruscologi da tutta Italia con interventi e testimonianze sulle ultime scoperte archeologiche del mondo dell’etruscologia. Sarà anche l’occasione per presentare gli atti del convegno “Perugia Etrusca” svoltosi lo scorso anno nell’edizione n.16 di “Velimna, gli Etruschi del Fiume”.

C’è da mettere in evidenza la sollecitudine nel presentare gli atti dei convegni svoltisi negli anni e presentati l’anno successivo. In altre, moltissime, occasioni gli atti vengono pubblicati anche sei e anche otto anni dopo lo svolgimento del convegno: questo a detta di alcuni esperti e studiosi impegnati in questi eventi, quando ormai il ricordo e l’interesse si è letteralmente eclissato dalla memoria dei partecipanti e anche degli “attori”.

Un merito che spetta alla solerzia e all’attenzione dei consiglieri della Pro Ponte e in particolar modo di Alvaro Mancioli.

(12)