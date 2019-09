Foligno, 26 settembre 2019 – Verrà inaugurata venerdì 27 settembre, a Foligno (Palazzo Balducci Spinola, via Mazzini 125, alle 18,30) la mostra “Leonardo tra i primi d’Italia”, in programma fino al prossimo 27 ottobre. L’iniziativa, promossa da Comune di Foligno ed Epta, presenta al grande pubblico l’opera e il pensiero di Leonardo in modo del tutto inedito (già proposta a Milano nel complesso culturale “Fabbrica del vapore”). Oltre a fondarsi su un supporto altamente tecnologico, infatti, la mostra si avvale di una specifica metodologia, pensata al fine di coinvolgere l’osservatore: la strategia “immersiva”. Il visitatore si ritrova del tutto “immerso” nello spettacolo a cui assiste e ne diviene il protagonista, subentrando in ciò all’opera d’arte. Si vuole in questo modo non solo far recepire ma di far vivere l’arte, in modo ludico e serio insieme.

Nella presentazione della mostra è stato ricordato dagli amministratori che, attraverso l’uso di tecnologie avanzate e multimediali, si vuole interessare un pubblico di tutte le età con un nuovo linguaggio comunicativo dell’arte, con particolare riferimento al mondo scolastico. La mostra sarà aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 22 (lunedì chiuso).

