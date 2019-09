Bastia Umbra, 27 settembre 2019 – Un vecchio modo di dire ci ricorda che cani e gatti, nell’immaginario collettivo, non sempre vanno d’accordo. Ma Umbria Pet, la manifestazione dedicata agli animali da compagnia, in programma sabato 5 e domenica 6 ottobre all’Umbriafiere di Bastia Umbra, ha reso non solo possibile, ma anche felice, la convivenza tra i migliori amici a quattro zampe. Nei due giorni della kermesse, infatti, accanto all’Esposizione internazionale canina Enci, organizzata dal Gruppo cinofilo perugino, i padiglioni ospiteranno, per la seconda volta consecutiva, anche l’Esposizione internazionale felina, a cura del Cat’s village, riconosciuto dall’Associazione nazionale felina italiana. Gli appassionati potranno così ammirare gli esemplari più belli di ciascuna razza, provenienti da tutto il mondo, con un unico biglietto d’ingresso.

Nel corso dell’Esposizione internazionale canina, circa mille saranno i cani, di più di duecento razze (Terranova, Boxer, Alani, Shar Pei, Bulldog, Chow Chow, Beagle, Chihuahua, Bouledogue francese, Boxer, Pastore tedesco, Setter inglese, Bracco italiano, Terrier e tante altre), che si alterneranno nei ring per gare di bellezza e agility. Importanti speciali e raduni di razza sono previsti per Lagotto romagnolo, Bassotti, Cocker Spaniel inglese, Alaskan Malamute, Akita, Siberian Husky e Samoiedo, con intensi spettacoli per grandi e piccoli. Nella giornata di domenica 6, a partire dalle 14.30, si svolgeranno interessanti esibizioni di agility, disc dog, educazione canina di base, gare di ricerca olfattiva (scent game), dimostrazioni di riporto dei retriever e mini agility per bambini. In programma anche la sfilata dei miglior soggetti presenti (Best in show).

Protagonisti dell’Esposizione internazionale felina, invece, saranno i tantissimi gatti di razza pregiata, dai giganti Maine Coon ai maestosi Persiani e ai dolci Ragdol. Non mancheranno neanche razze più rare, come gli American Curl, gli Selkirk Rex, gli Orientali e altre che concorreranno al campionato internazionale di bellezza, riconosciuto dalla Federazione felina mondiale. A valutarli, ben sette giudici internazionali che decreteranno il vincitore per le quattro categorie previste (per similitudine di pelo e stazza), a cui si aggiunge quella dei ‘gatti di casa’, anch’essi in concorso. Oltre ai Best in variety e vari titoli di carriera, sarà eletto anche il Best in show tra tutti i finalisti e il Best of the best tra i vincitori delle diverse categorie. Sabato 5 ottobre si terrà anche una speciale Sacri di Birmania e domenica 6 una speciale Bengal.

Il programma ufficiale dell’evento è presente nelle pagine Facebook ‘gruppocinofilo perugino’ e ‘Cat’s Village Show’ e nei siti internet www.gruppocinofiloperugino.org e www.catsvillage.it. (34)