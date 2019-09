Terni, 28 settembre 2019 – Si è conclusa la prima giornata della Terni Digital Week con un grande successo per i due incontri ‘open’ in programma, il primo svolto presso la Camera di Commercio sul Marketing Digitale nel mercato immobiliare organizzato dall’Arch. Pamela Forti che insieme a Paolo Marcigliano (imprenditore e agente immobiliare), Fosca De Luca (Presidente dell’Associazione Nazionale Home Staging Lovers) e lo speaker internazionale Ludovic Dominique Bouquet (M.B.A. Marketing, Consulente Marketing per il mondo immobiliare) hanno permesso alla platea presente di conoscere nel dettaglio i nuovi strumenti e tecniche di vendita attraverso l’Home Staging e il Video Marketing Immobiliare.

Nel pomeriggio invece, presso il Centro di Formazione dell’Azienda Ospedaliera ‘S.Maria’ di Terni è stato presentato il panel dedicato alla Medicina Digitale: Marketing & Comunicazione in ambito sanitario ideato e moderato dal Dott. Edoardo Desiderio con la grande partecipazione del personale medico ospedaliero e universitario oltre alla presenza di studenti universitari di Medicina e Infermieristica.

Un incontro di altissimo livello tra professionisti del territorio e non solo, dove ad avviare i lavori è stato il Dr. Amilcare Parisi attraverso la sua interessante relazione sul mondo della medicina digitale oggi, e sulle innovazioni e i benefici che il digitale ha portato al sistema sanitario in campo chirurgico.

Successivamente all’intervento del Dr. Parisi è stato illustrato il progetto avviato a Terni denominato ‘IMIGASTRIC’ la cui relazione tenuta dal Dr. Jacopo Desiderio ha permesso al pubblico presente di comprendere le modalità di utilizzo e di ricerca della piattaforma realizzata in collaborazione con l’azienda ternana LOGIX S.r.l. e ovviamente l’Azienda Ospedaliera ‘S.Maria’ di Terni.

Negli interventi successivi, il Dr. Marsilio Francucci ha presentato il progetto avviato lo scorso anno dal Club delle Unità di Day Surgery (CUDS) sul sistema sanitario nazionale attraverso una mappatura e comunicazione dell’organizzazione sanitaria a livello regionale per una maggiore comprensione e informazione delle strutture di Day Surgery per medici e pazienti.

A tal proposito sempre il Club delle Unità di Day Surgery, ha avviato grazie al coordinatore Prof. Roberto Cirocchi un successivo progetto pilota denominato MYHERNIA che permetterà ai pazienti in attesa di ricovero per intervento all’ernia di scoprire tutto il loro percorso e rimanere costantemente aggiornati dalla prima visita chirurgica ai controlli post operatori.

Il panel ha previsto inoltre anche il coinvolgimento di 3DIFIC Spin Off dell’Università degli Studi di Perugia che si occupa della stampa 3D per la Medicina, dove ad intervenire nello staff del Dott. Alessandro Ricci sono stati il Dott. Elia Buccari e il Dott. Luca Di Renzo che hanno permesso di vedere concretamente le tecnologie digitali 3D attraverso un’esatta riproduzione della diagnostica per immagini tradizionale (TC e ConeBeamTC, RMN, Eco3D) in file digitali. Questi, attraverso software certificati sono utilizzabili da robot a manifattura additiva (Stampa 3D) per a realizzazione di repliche anatomiche esatte.

A tal proposito sempre a seguito della presentazione del progetto del Prof. Roberto Cirocchi, MYHERNIA la Dr.ssa Sara Gioia, Medico Legale della Struttura Complessa Universitaria di Medicina Legale dell’Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni ha illustrato il consenso informato digitale e le nuove regole sulla dematerializzazione del cartaceo.

Il ricco e coinvolgente panel dedicato alla sanità digitale ha permesso anche un importante approfondimento sul 30° Congresso di Chirurgia dell’Apparato Digerente organizzato dal Prof. Giorgio Palazzini che si terrà a Roma il 28 e 29 Novembre 2019 presso l’Auditorium del Massimo.

A presentare la relazione è il Dr. Domenico Di Nardo stretto collaboratore del Prof. Palazzini che nel suo intervento ha presentato e lanciato la grande novità di quest’anno per il trentennale del congresso:

“Il 5g rivoluzionerà l’attuale concetto di sanità , migliorando gli standard qualitativi, abbattendo i costi, i tempi di attesa, ottimizzando le risorse e offrendo al tempo stesso i servizi tra i più innovativi per il paziente. Per fare qualche esempio, il paziente, seduto a casa davanti la tv o al mare con la famiglia, potrà inviare dati importanti come glicemia, frequenza cardiaca, pressione arteriosa, elettrocardiogramma e non solo, in tempo reale al proprio medico di fiducia. Ma questo sarà solo la punta dell’iceberg!

Il 5g darà vita alla telechirurgia! Un chirurgo in Italia potrà operare in tempo reale un paziente in Cina , e viceversa! Pensiamo alle zone di guerra o ai Paesi in via di sviluppo. È un treno da non perdere,anzi! Dobbiamo essere pronti per la rivoluzione digitale in ambito sanitario”- queste le parole del dottor Domenico Di Nardo sul più grande congresso di Chirurgia dell’Apparato Digerente che si appresta a vivere a Novembre due giornate davvero di altissimo livello scientifico.

Nelle relazioni finali spazio al mondo delle libere professioni in campo sanitario con l’intervento del Dr. Riccardo Rosa, Fisioterapista e Osteopata, Founder della “Clinica del mal di testa” progetto che si rivolge direttamente al paziente con un approccio innovativo su piattaforma digitale individuando il problema e possibili cause.

Infine il Dott. Francesco Petrelli, Vice-Presidente AVIS Regionale dell’Umbria, ha illustrato le buone pratiche delle donazioni del sangue attraverso l’utilizzo del digitale e in particolare del grande lavoro svolto sui social network per la sensibilizzazione dei cittadini alla donazione.

Non solo incontri ‘open’ perche la prima giornata della Terni Digital School ha previsto in concomitanza con gli eventi aperti anche la Digital School che ha visto ben 30 iscritti (non solo ternani) partecipare attivamente e con entusiasmo alle lezioni tenute da professionisti ed esperti nel campo della comunicazione digitale e del web marketing, in particolare la prima giornata oltre alla lezione iniziale tenuta dal Dott. Edoardo Desiderio ha ospitato gli interventi e la formazione del Dott. Espedito D’Antò di EXP Consulting e di FENALCA INTERNATIONAL con la presenza del Dott. Salvatore Filacchione. (22)