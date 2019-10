PERUGIA, 2 ottobre 2019 – Il 3 ottobre del 1959 fu inaugurata la sede regionale RAI dell’Umbria, nella centralissima via Baglioni. Il primo e immediato impegno nazionale fu il collegamento radiofonico da Assisi, il giorno successivo, per la festa di San Francesco e la consegna dell’olio da parte di una regione per alimentare la lampada del santo. Per ricordare questa data significativa per l’informazione regionale, RAISENIOR, l’associazione degli ex dipendenti RAI e dei dipendenti in servizio da almeno 15 anni, ha organizzato un incontro-apericena tra ex dipendenti, dipendenti e collaboratori nella sede della Pro Ponte in via Tramontani, 5 a Ponte San Giovanni gentilmente messa a disposizione dal presidente Antonello Palmerini e approvata con entusiasmo da tutto il consiglio direttivo.

Sarà un piacere ritrovarsi insieme: dirigenti, tecnici, amministrativi, impiegati, ricordando i momenti della sede perugina della RAI con video e audio dei primi anni di attività. Sono stati invitati anche attori e artisti (Adello Baldoni, Mariella Chiarini, Sergio Tardioli, Ezio Ranaldi, Fausta Bennati) che diedero vita alla trasmissione “Qua e là per l’Umbria”, il programma radiofonico a cura della redazione giornalistica di sede che, con le scenette di Franco Bicini interpretate da Pompeo, Catterina, Poldino, Bossolino, Ernestino e Menichino, richiamava ogni domenica l’attenzione dei radioascoltatori: camminando per le strade si aveva la sensazione che il programma fosse trasmesso in stereofonia dato che il messaggio giungeva dalle finestre delle case ai due lati delle vie dei paesi e città.

Gino Goti l’ultimo regista di “Qua e là per l’Umbria”, andata in onda dal 1959 al 1979, curerà anche la “regia” della serata proponendo video e audio e collegamenti audio-video con personaggi impegnati nel lavoro o lontani da Perugia

L’organizzazione si deve alla sezione di Perugia di RAI SENIOR con Mirco Bigini, fiduciario e Maria Gherbassi, vice fiduciaria.

L’appuntamento è per le ore 20.00 di giovedì 3 ottobre: sede della Pro Ponte – Via Tramontani, 5 – traversa via dei Loggi – in prossimità del RistoPizzaPub Nostrano – a Ponte San Giovanni. Informazioni ed eventuali prenotazioni tel.338.2598727.

