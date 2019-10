Perugia, 3 ottobre ‘19 – Verrà presentata martedì 8 ottobre, alle ore 11 in Provincia di Perugia (Sala Falcone Borsellino) l’edizione 2019 del concorso internazionale “La fabbrica del paesaggio”, indirizzato a operatori che hanno attivato iniziative e progetti dimostrando una particolare sensibilità nei confronti del paesaggio. Saranno presenti Gabriella Righi presidente Unesco di Foligno e valle del Clitunno, Orestina Pericoli, Rita Barbetti, Antonietta Gargiulo presidente Unesco Perugia e il Presidente onorario dell’associazione ‘City Unesco’. La cerimonia finale di premiazione si terrà a Foligno il 12 ottobre alle ore 16 presso a Palazzo Trinci, sala conferenze.

Il concorso è stato istituito nel 2010 e ad ispirarlo a Gabriella Righi, allora come oggi presidente del Club per l’UNESCO di Foligno e Valle del Clitunno, fu l’intervento di recupero del trecentesco borgo di Solomeo eseguito da Brunello Cucinelli.

Il Concorso si svolge con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO (CNIU), del Centro Internazionale di Studi per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali (ICCROM), dell’Organizzazione Internazionale per la conservazione, la protezione e la valorizzazione dei Monumenti e dei Siti di interesse culturale (ICOMOS), dell’Osservatorio Europeo del Paesaggio (OEP), del Ministero dei Beni culturali e paesaggistici (MiBAC), della Regione Umbria e del Comune di Foligno. Le istituzioni locali che forniscono il proprio sostegno sono la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno e il GAL Valle Umbra e Sibillini. (22)