Perugia, 9 ottobre 2019 – I parlamentari umbri della Lega, Caparvi, Marchetti, Briziarelli e Pillon, annunciano che presenteranno un’interrogazione parlamentare per chiarire quanto appreso questa mattina dalla stampa circa la questione dei fondi pubblici, quasi 8 milioni di euro, incassati dal gruppo alberghiero della famiglia Bianconi, come contributi post sisma per ristrutturare hotel e rifornire le mense dei moduli abitativi.

“Essendo Bianconi candidato di Pd e Movimento 5 Stelle per la regione Umbria – spiegano – chiediamo la massima trasparenza soprattutto in questa fase dove potrebbe configurarsi un evidente conflitto di interessi. Siamo dalla parte di tante aziende ed imprese del cratere del sisma che da anni attendono invano di accedere a questi contributi e che, tra ritardi, burocrazia e promesse mancate, o hanno chiuso i battenti o rischiano di farlo. Nessuno vuole colpire o penalizzare la famiglia Bianconi, tuttavia riteniamo giusto e opportuno fare chiarezza una volta per tutte e garantire “correttezza, trasparenza e integrità morale”, parole richiamate dallo stesso Bianconi all’indomani della sua candidatura alle prossime regionali”. (21)