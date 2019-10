Perugia, 9 ottobre 2019 – Entra nel vivo l’edizione speciale di Velimna 2019, infatti da sabato 12 a domenica 27 ottobre nella sala CERP della Rocca Paolina è allestita una mostra dedicata a tutte le 16 precedenti edizioni di “Velimna, gli Etruschi del Fiume”. L’inaugurazione avverrà sabato 12 alle ore 15 alla presenza delle autorità con l’invito rivolto anche a tutti i personaggi che hanno ricevuto il premio “L’Etrusco d’oro”. La mostra rimarrà aperta nei giorni feriali dalle 15.00 alle 20.00, mentre domenica 13 e domenica 20 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 29. Durante il periodo della mostra saranno effettuate visite guidate mattutine per le scuole alla Mostra alla Rocca Paolina e al Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria a Perugia in corso Cavour.

Interessanti i contenuti della Mostra di Velimna al C.E.R.P. :

PANNELLI ESPLICATIVI SCIENTIFICO FOTOGRAFICI sui temi trattati nelle precedenti edizioni di Velimna, curati dalla prof.ssa Agnese Massi, già del Dipartimento di Lettere-Università di Perugia.

RIPRODUZIONI DI REPERTI E COSTUMI della civiltà etrusca realizzati dagli artigiani del laboratorio artistico Velimna.

PUBBLICAZIONI prodotte durante gli anni di attività della manifestazione “Velimna, gli Etruschi del Fiume”: raccolta pannelli scientifici fotografici di Agnese Massi Secondari e atti dei convegni 2014-2018, curati da Luana Cenciaioli.

RIPRODUZIONI ETRUSCHE realizzate dall’UMP (Unione Modellisti Perugini).

Praticamente la sede della Pro Ponte, in via Tramontani, è stata completamente sguarnita e tutto quanto era sistemato, appeso, allestito (meno la casa etrusca) è stato trasferito alla Rocca Paolina in visione, dove nel periodo fino al 27 ottobre si svolgeranno altre interessanti iniziative:

CONFERENZE:

*Sabato 19 ottobre, ore 16.30, “Le grandi novità della storia degli Etruschi” a cura del prof.Mario Torelli.

*Mercoledì 23 ottobre, ore 16.30, “Come vestivano gli Etruschi? Moda e abbigliamento nel periodo etrusco” a cura della dott.ssa Glenda Giampaoli, direttore del Museo della Canapa di S.Anatolia di Narco.

*Sabato 26 ottobre, ore 16.30, “Uomini d’arme, condottieri, re. Corsi e ricorsi storici tra Umbria ed Etruria” a cura del prof.Francesco Roncalli.

PRESENTAZIONE LIBRI:

*Venerdì 18 ottobre, ore 16.30, Associazione Naturavventura, “Le vie degli Etruschi” a cura di L.Cenciaioli e R.Patumi, presentato dal prof. Francesco Roncalli;

– ore 17.30 “Sotto la Cattedrale-Guida agli scavi” di Luana Cenciaioli, presentato dalla dott.ssa Chiara Basta.

*Venerdì 25 ottobre, ore 16.30, “Le parole venute dal passato”, quattro storie al tempo della nascita delle Tavole di Gubbio di Augusto Ancillotti, presentato dall’autore.

– ore 17.30, “Guida al Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria di Perugia” di L. Cenciaioli, presentato dalla dott.ssa Anna Eugenia Feruglio.

ESCURSIONI: a cura della Dott.ssa L. Cenciaioli (ritrovo e partenza Sala CERP-Rocca Paolina)

*Domenica 13 ottobre, ore 9.30, “Mura Etrusche”

*Domenica 20 ottobre, ore 9.30, “Scavi della Cattedrale” (18)