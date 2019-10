PERUGIA, 14 ottobre 2019 – La Sezione di Perugia di CAMMINO Camera Nazionale Avvocati per la Persona, le Relazioni Familiari e i Minorenni, sempre in prima linea sulle novità legislative e giurisprudenziali, ha deciso di organizzare un evento in forma seminariale al fine di approfondire il tema della violenza familiare e domestica, alla luce della recente approvazione della legge 19 luglio 2019, n. 69, conosciuta come Codice Rosso, che ha introdotto modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Il convegno inaugurale si terrà a Perugia venerdì 18 ottobre 2019 presso la Sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni, ed i lavori, introdotti e moderati, nella sessione mattutina, dalla Giornalista del quotidiano la Nazione, dott.ssa Erika Pontini, prenderanno avvio con i saluti del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Perugia e della Fondazione Forense “Giovanni Dean”, Avv. Stefano Tentori Montalto, della Presidente di CAMMINO Sezione di Perugia Avv. Maria Luisa Mammoli, del Presidente della Corte d’Appello di Perugia Dott. Mario Vincenzo D’Aprile, del Presidente del Tribunale di Perugia Dott.ssa Mariella Roberti, del Sindaco di Perugia Avv. Andrea Romizi.

Dopo un’analisi generale del fenomeno della violenza in famiglia e della protezione d’urgenza anche alla luce della Giurisprudenza CEDU effettuata dalla Presidente nazionale di CAMMINO, Avv. Maria Giovanna Ruo, il Procuratore Generale della Repubblica, dott. Fausto Cardella inquadrerà il fenomeno nella nostra realtà distrettuale. L’Avv. Alessia Sorgato, penalista del Foro di Milano, approfondirà, invece, la normativa in questione sotto l’aspetto dell’inasprimento delle pene, esaminando anche le nuove fattispecie introdotte. Spetterà, quindi, alla Consigliera di Pari Opportunità della Regione Umbra, Dott.ssa Monica Paparelli, il compito di illustrare gli interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno nella nostra Regione. La sessione mattutina sarà conclusa con lo scottante tema delle c.d. denunce infondate, affrontato dal Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, Avv. Francesco Falcinelli.

Nella sessione pomeridiana, introdotta e moderata all’Avv. Francesca Brutti, Presidente del Comitato pari Opportunità e Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, la materia 2 sarà approfondita negli aspetti più pratici e concreti dalla Dott.ssa Federica Maria Invernizzi Calori che, in qualità di componente del Direttivo dell’Associazione Libera…mente Donna, riferirà circa le attività dei Centri Antiviolenza, e dalla Dott.ssa Rosa Alba Stramandino, Vice Questore di Perugia, che illustrerà ruoli e strumenti delle forze dell’ordine e del Questore. Sarà invece la psicologa Dott.ssa Federica Spaccatini, docente di Psicologia Sociale presso l’Università degli Studi di Perugia, a parlare del fenomeno del Victim Blaming con il successivo intervento dell’Avv. Giovanna Fava del Foro di Reggio Emilia e Presidente del Forum delle Donne Giuriste che delineerà il ruolo dell’avvocato che assiste la donna vittima di violenza. La Dott.ssa Vanna Ugolini, giornalista del quotidiano Il Messaggero esaminerà, infine, il fenomeno nazionale ed internazionale nella visione dei media.

Sono inoltre previste due successive sessioni di studio: Il 29.11.2019, per approfondire gli aspetti civili e penale del fenomeno con interventi del Presidente della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano, Dott. Fabio Roia, della responsabile nazionale del settore penale di Cammino, Avv. Anna Di Loreto, del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, Dott.ssa Annamaria Greco, del Giudice del Tribunale di Perugia, Dott.ssa Loredana Giglio e del Prof. Francesco Scaglione, Associato di Diritto Privato presso l’Università degli Studi di Perugia.

Il 13.12.2019, per trattare specificamente della tutela del minore nei casi di violenza domestica, con interventi della Dott.ssa Albarosa Talevi, psicologa e referente CISMAI per Umbria e Marche, della Dott.ssa Marina De Robertis, Giudice del Tribunale per i Minorenni dell’Umbria; dell’Avv. Patrizia Schiarizza del Foro di Roma, Presidente della Associazione Il Giardino Segreto, e dell’Autorità Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza.

La partecipazione agli eventi, tutti accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, è gratuita.

Per maggiori informazioni rivolgersi all’Agenzia Euromeeting (Tel. 075 5010078 – E-mail: formazione@euromeetingeventi.it).

