CITTA’ DI CASTELLO, 15 ottiobre 2019 – Questa mattina, martedì 15 ottobre 2019, ospite del presidente della Provincia Luciano Bacchetta, Eugenio Guarducci ha degustato in anteprima il Trifola Finger Food, un cibo unico e mai realizzato prima, inventato per il 40° della Mostra del tartufo bianco grazie ad una sinergia con tre eccellenze italiane: il Parmigiano Reggiano, La Trifola dell’Alto Tevere e la Patata Deco di Pietralunga. La ricetta è stata perfezionata dallo chef Andrea Cesari e la produzione prevista è di circa 6000 pezzi, che saranno in vendita durante la mostra di Città di Castello, dal 1 al 3 novembre 2019.

“Bene l’abbinamento tra cioccolato e tartufo, soprattutto quanto i prodotti riescono a sorprendere il consumatore e la stampa, soprattutto del settore enogastronomico” ha dichiarato Eugenio Guarducci, mettendosi in posa con il Trifola Finger Food “E’ un’ottima idea, complimenti a colui che l’ha inventata perché dietro questi progetti c’è sempre il pensiero di qualcuno.

Siamo sicuri che riusciremo a renderlo protagonista anche a Eurochocolate, studieremo come, ma sono convinto che sarà un prodotto di successo”. “Eurochocolate è alla 26 edizione, la mostra di Città di Castello alla 40esima: sono due eventi che caratterizzano la stagione autunnale strategici perché l’enogastronomia è uno dei motivi per cui il turista sceglie l’Umbria. Questo filone va incentivato, va fatta meglio la promozione perché le capitali del gusto, come Perugia e Città di Castello, possono trascinare la ripresa non solo del consumo ma anche della economia”.

Alla domanda se dopo #attaccabottone, l’hastag di Eurochocolate 2019, sia possibile un hastang #attaccatrifola, Guarducci ha risposto “Why not?”.

Soddisfazione anche da parte del presidente della Provincia di Perugia Luciano Bacchetta: “Bene il gemellaggio tra trifola e cioccolato e la benevolenza del patron di Eurochocolate Guarducci è un bellissimo segnale per i 40 anni della Mostra del Tartufo. In Alto Tevere l’autunno dei prodotti tipici ha preso il via con Pietralunga, proseguirà fino a novembre con la mostra di Città di Castello all’insegna della valorizzazione del tartufo che ormai ha una valenza turistica ma anche economica. Per questo è importante che la mostra cresca sempre di più e sempre meglio. I successi degli anni precedenti sono un bel viatico e il cibo inventato appositamente per il 40° è un tocco in più, soprattutto se ideato dai maestri chef della nostra scuola Bufalini. D’altra parte che il patron di Eurochocolate ci guardi con simpatia e voglia spendere un po’ della sua immagine a Città di Castello è un riconoscimento molto gradito”.

Anche se la ricetta del Trifola Finger Food rimane segreta, l’autore del muffin, lo chef Andrea Cesari, rivela i gli ingredienti: “Abbiamo decorato un base di patata di Pietralunga con una crema di Parmigiano Reggiano e quindi scaglie di trifola. Lo abbiamo inventato con l’idea di un cibo smart, che catturasse gli occhi e poi il palato per i suoi ingredienti di prima qualità e che fosse diretto ai giovani. Infatti è perfetto per un aperitivo o come cibo da passeggio; e da qui il nome: Trifola Finger Food”.

(16)