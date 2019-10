Perugia, 15 ottobre ‘19 – Prodotti tipici del bosco come castagne, tartufi e funghi, ma anche sfilate storiche, duelli, spettacoli folkloristici, artisti di strada, sono solo alcuni degli aspetti che caratterizzano la Festa d’autunno, che si svolgerà dal 19 al 20 ottobre a Monte Santa Maria Tiberina. La 23ma edizione dell’evento – promossa ed organizzata dalla Pro Loco del borgo alto tiberino, in collaborazione con il Comune – è stata presentata in Provincia (Sala Pagliacci) alla presenza del sindaco di Monte Santa Maria Tiberina e del presidente della pro Loco, Valerio Alunno. Durante questo fine settimana saranno esposti i lavori dell’artigianato locale ed alcune creazioni hobbistiche di particolare pregio, il tutto verrà proposto in tipiche botteghe ricavate nei fondi delle case messe a disposizione dai proprietari e nelle sale del millenario castello Bourbon.

“La festa ha conseguito negli anni un notevole successo – ha detto il sindaco – facendo scoprire a tanti visitatori e turisti la millenaria storia di quello che fu un territorio rispettato e libero qual era il marchesato di Monte Santa Maria Tiberina, retto dalla famiglia Bourbon del Monte noto alle cronache come il protettore di Caravaggio).

Il Programma

Il fine settimana di festa inizia sabato 19 ottobre alle 16,30 con il momento ufficiale dell’inaugurazione e l’apertura delle botteghe e dei prodotti tipici. Alle 17,00 musica spettacolo con l’esibizione del gruppo folkloristico. Alle 18,00 sarà la volta degli artisti di strada “Compagnia Circo Sonambulos”. Alle ore 20,00 animazione in taverna con gruppo folkloristico.

La giornata di domenica 20 ottobre si apre alle 9,30 con una passeggiata nei boschi del marchesato, alla ricerca di funghi e castagne.

Alle ore 10,00 apertura delle botteghe artigiane e prodotto tipici. Alle ore 12,00 pranzo alla taverna del Gatto con piatti tipici della tradizione locale.

Per tutta la giornata animazione spettacolo con ‘The magic show con “Mago Merletto”. Ci sarà anche l’esibizione degli artisti di strada “Compagnia circo Sonambulos”, musica medievale nel borgo con l’ensemble “Compendium Musicum”. A seguire sfilata storica a cura del gruppo Sbandieratori Città di Foligno. Alle 18,30 apertura Taverna del Gatto e Cantina del Fantasma. (12)