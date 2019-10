FOLIGNO, 15 ottobre 2019 – In occasione della mezza maratona “Città di Foligno”, in programma domenica 20 ottobre a Foligno, è stata firmata un’ordinanza che prevede la sospensione della circolazione veicolare lungo il percorso interessato. Riguarderà Piazza San Domenico, via Santa Maria Infraportas, via Nazario Sauro, Piazzale Alunno, viale Mezzetti, via Ottaviani, via Battisti, viale Ancona, via Raffaello Sanzio, via Sicilia, via Montello, via Tagliamento, via IV Novembre, via Garibaldi, via Mazzini, Piazza San Domenico, via Gramsci, via Palestro, via S. Giovanni dell’Acqua, via Ciri, via XX Settembre, Piazza della Repubblica, Piazza Faloci, via Gentile da Foligno, via IV Novembre, Piazzale Firenze, via XVI Giugno, via Maceratola, via Monte Fumaiolo, via della Rotta, via dei Fiumi, Ponte San Magno, via dei Mille, via Marchisiello, via Ferrero, via Properzio, via Chiesa, via Sauro, Piazzale Alunno, viale Roma, viale Mezzetti, viale Ottaviani, via Battisti, via IV Novembre, via Gentile da Foligno, via Bolletta, via Oberdan, via Umberto I, via Garibaldi, Corso Cavour, via Chiavellati, Parco dei Canapè, via S. Maria Infraportas, Piazza S. Domenico. La sospensione della circolazione lungo tutto il percorso dovrà avvenire dal passaggio del primo concorrente fino al passaggio dell’ultimo concorrente.

Inoltre è stato istituito il divieto di sosta con rimozione dalle 14 di sabato 19 ottobre alle 13 di domenica 20 ottobre nelle seguenti vie: parcheggio via Nazario Sauro sottostante Parco dei Canapè, via Santa Maria Infraportas (tratto da Piazza San Domenico a via Marconi), Largo Frezzi, Passeggiata dei Canapè;

divieto di transito domenica 20 ottobre dalle 9,30 fino al passaggio della corsa podistica nelle seguenti vie: in via Palombaro all’incrocio via Oslavia, via Palombaro con deviazione traffico in via Oslavia, in viale Roma all’incrocio rotatoria Viale Roma, via 3 Febbraio con deviazione traffico in via 3 Febbraio direzione cimitero centrale, in via 3 Febbraio con deviazione traffico in via Santa Maria in Campis, nel sottopasso Allende all’incrocio con via Paolini con deviazione traffico in via Paolini, in via Piave all’incrocio con via Gorizia con deviazione traffico in via Gorizia, in viale Ancona all’incrocio con la rotatoria variante Nord, in via Sportella Marini all’incrocio con la rotatoria variante Nord, in via Ferrero all’incrocio con via Plinio con deviazione traffico in via Plinio, in via Chiesa all’incrocio con via del Pignalone con deviazione traffico verso via Borroni, in via Vasco de Gama all’incrocio con via Ferraris con deviazione traffico in via Ferraris.

Inoltre lungo tutto il percorso interessato dalla competizione podistica, saranno istituiti sbarramenti per deviare il traffico veicolare, per consentire il regolare svolgimento della

manifestazione.

divieto di sosta con rimozione dalle 18 di sabato 19 ottobre alle 13 di domenica 20 ottobre, nelle seguenti vie: Piazza Faloci, via Gentile da Foligno;

divieto di sosta con rimozione dalle 19 di sabato 19 ottobre alle 13 di domenica 20 ottobre, nelle seguenti vie: via Santa Maria Infraportas (tratto da via Marconi a Piazzale Cantarelli), via Nazario Sauro, via San Giovanni dell’Acqua;

divieto di sosta con rimozione dalle 20 di sabato 19 ottobre alle 13 di domenica 20 ottobre nelle seguenti vie: via Raffaello Sanzio, via Garibaldi, via Mazzini, via Gramsci (tratto da Largo Frezzi a via Saffi), via Palestro, via Ciri, via XX Settembre, via Properzio, via Bolletta, via Oberdan (tratto da via Garibaldi a via Umberto I), via Umberto I, via Chiavellati, via Piermarini, via Cairoli;

divieto di sosta con rimozione dalle 6 alle 13 di domenica 20 ottobre nelle seguenti vie:

via Sicilia, via Chiesa, via Montello;