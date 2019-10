PERUGIA, 20 ottobre 2019 – Un sabato indimenticabile ieri per Eurochocolate che ha accolto il Presidente dl Consiglio Giuseppe Conte a Perugia per una lunga visita al Festival Internazionale del cioccolato (qui le immagini dell’evento). Oggi l’appuntamento con le ormai tradizionali ed amatissime sculture di cioccolato, mentre domani Eurochocolate #attaccabottone con la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia: a Palazzo Graziani infatti si terrà un evento nato da un’iniziativa condivisa per valorizzare il talento e la creatività degli studenti umbri che nell’anno scolastico 2018-19 hanno partecipato al programma Green Jobs. Le sette mini-imprese scolastiche delle scuole umbre che hanno preso parte al Green Jobs allestiranno i propri stand e venderanno gli innovativi ed originali prodotti ecosostenibili realizzati nell’ambito del progetto. Inoltre avranno la possibilità di confrontarsi con il patron di Eurochocolate Eugenio Guarducci – che racconterà loro la propria esperienza di imprenditore e i motivi del grande successo del Festival – e di partecipare alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa che si tiene sempre il 21 ottobre, alle 11.00, a Palazzo Graziani. Domani al via Choco scuole – Partono domani le attività gratuite riservate alle scuole, dopo l’anteprima di venerdì scorso. Dalla scuola dell’infanzia alle classi della scuola primaria di primo e secondo grado, i piccoli studenti saranno invitati a scoprire il mondo del cioccolato attraverso tre percorsi a loro dedicati. Due gli appuntamenti firmati ICAM: A lezione di cioccolato, una golosa choco lezione per assaporare e imparare a conoscere i segreti del buon cioccolato, bianco, al latte e fondente, provando l’emozione di sentirsi grandi e Equoscuola: il cioccolato sostenibile, un percorso guidato dedicato alla produzione del cioccolato equo, partendo dalla storia del prodotto, fino ai suoi valori nutrizionali per un incontro ravvicinato con la filiera, dalla piantagione all’assaggio del prodotto finito. Inoltre, grazie ad Attacca bottone con il Cioccolato, i bambini guidati dai pasticceri di Animatamente e La ciliegina che mancava potranno realizzare un goloso bottone animato da confezionare e portare a casa come dolce ricordo. Gli appuntamenti saranno ancora più gustosi grazie alla merenda offerta da Gruppo Grifo Agroalimentare.

Gli appuntamenti di oggi: Laboratori – Proseguono i laboratori per i bambini e le loro famiglie ai quali presso l’ex Chiesa della Misericordia, è riservato un simpatico tavolo a forma di bottone, pronto ad accogliere coinvolgenti giochi a tema. Con BottonArteLab (oggi ore 10.30; 12.00; 15.00; 16.30) è possibile progettare, disegnare e realizzare la propria Bottonarte, dipingendo con pennelli e colori dei grandi bottoni di ceramica. Crea il tuo BottOmino è invece il divertente laboratorio all’insegna del riciclo e della creatività per creare con i bottoni dei coloratissimi portachiavi e ciondoli (oggi ore 11.00 e 16.00). La partecipazione a entrambe le attività, realizzate in collaborazione con Bottonarte e Event Art, è gratuita su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: +39 3276353257.

Al Centro Servizi G. Alessi tutti i giorni alle ore 15.00 l’appuntamento è con Ciocopasticceria, realizza i tuoi dolci come un vero pasticcere! firmato Icam Ciocopasticceria, mentre tutti i giorni alle ore 16.30 è la volta di Sweet Buttons, in collaborazione con Italia Zuccheri, per cimentarsi nella realizzazione di dolci creazioni a forma di bottone.

Proseguono le Degustazioni guidate in programma sempre presso il Centro Servizi G. Alessi: oggi (Domenica 20 ottobre) alle ore 11 l’appuntamento in compagnia del maestro cioccolatiere Nicola Maramigi, che creerà live delle irresistibili praline.

La cioccolata funzionale L’Angelica: è BuonisSsima! propone invece oggi Domenica 20 Ottobre alle ore 12, con il pluripremiato maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia, le ricette della Cioccolata Funzionale BuonisSsima studiate dai ricercatori dell’Istituto Erboristico L’Angelica. Grappa e cioccolato è l’appuntamento firmato Vanini, in programma sempre oggi alle ore 18, in occasione del quale la dolcezza del cioccolato Vanini incontra il sapore deciso delle grappe dell’Istituto Grappa del Trentino. Tutte le attività sono gratuite su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: +39 3276353257.

Tutti i partecipanti riceveranno in omaggio una gustosa selezione di prodotti delle aziende partner del progetto Tipicittà: progetto di promozione dei prodotti tipici dell’enogastronomia locale a Perugia.

Cioccolata con l’autore

Per l’appuntamento letterario di Cioccolata con l’Autore Domani Lunedì 21 ottobre Chiara Emiliozzi per Giaconi editore sarà intervistata dalla giornalista Luana Pioppi sul suo libro, Nero Fondente. Come sempre appuntamento alle ore 18, con ingresso libero, nella libreria LaFeltrinelli in Corso Vannucci 78. A tutti i partecipanti sarà offerta una golosa cioccolata calda in tazza Eraclea.

Eurochocolate: ogni giorno appuntamenti immancabili

In piazza IV Novembre con Nome made e PhotoChoc grazie a Costruttori di Dolcezze per tutta la durata della manifestazione sarà possibile dare il proprio volto – o il proprio nome – ad una squisita tavoletta di cioccolato artigianale. Per farlo sono stati allestiti curiosi set fotografici grazie ai quali sarà creato lo scatto perfetto da stampare sulla propria tavoletta, altrimenti personalizzabile con il nome desiderato tutti i giorni, dalle 10 alle 20 e Sabato fino alle 22.

Sul palco centrale di Eurochocolate di piazza IV Novembre fatevi stupire… dalle stelle! Grazie alla partecipazione di Pan di Stelle il pubblico attraversa un suggestivo percorso fra le stelle, per farsi poi immortalare all’interno di uno speciale maxi-vaso di Crema Pan di Stelle. Un viaggio onirico che prende il via entrando nella Stanza dei Sogni fra luci, suoni e originali installazioni! Il cammino dei sognatori sarà reso ancora più dolce da un goloso, dolcissimo assaggio al termine dell’esperienza.

La centralissima piazza Matteotti diventa per Eurochocolate 2019 la Piazza dei Bottoni, dove è possibile diventare maestri cioccolatieri per un giorno: un desiderio che si tramuta in realtà per i tantissimi chocolover desiderosi di mettere le mani… nella cioccolata! Qui i visitatori potranno entrare in un coloratissimo laboratorio e realizzare con le proprie mani tanti dolcissimi bottoni di cioccolato da portare a casa insieme allo stampo in silicone, oltre a scoprire la grande merceria a tema cioccolato con protagonisti i nuovi prodotti della linea #attaccabottone by Costruttori di Dolcezze. L’attività sarà disponibile tutti i giorni del Festival, con orario continuato dalle ore 10 alle 20 e il Sabato fino alle 22.

Le mostre

Al bottone, grande protagonista di questa edizione, sono dedicate due mostre, entrambe organizzate ne La stanza dei bottoni (ex Chiesa della Misericordia).

Buttons è l’originale esposizione realizzata in collaborazione con il Museo del bottone di Santarcangelo di Romagna, aperto nel 2008 dal collezionista Giorgio Gallavotti che vanta dodicimila esemplari dal 1600 ai giorni d’oggi.

Altra esposizione – dalla storia alla contemporaneità – quella di Bottonarte, che proporrà un originale percorso creativo in cui i bottoni diventano oggetto artistico. Circa 600 gli esemplari realizzati in gres-porcellanato, dipinti a mano e in stampa digitale con motivi diversi e unici. (36)