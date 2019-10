PERUGIa, 21 ottobre 2019 – Dopo la pausa estiva, torna GiocaMusei, giunto alla settima edizione. GiocaMusei è un evento dedicato ai bambini ed alle loro famiglie, organizzato da Sistema Museo con il patrocinio del Comune di Perugia. Avventure meravigliose e laboratori creativi porteranno alla scoperta delle meraviglie e dei tesori d’arte in modo divertente e istruttivo. La settima edizione vede coinvolti luoghi culturali di straordinario interesse nelle città di Perugia, Pietrafitta e Spello dal 27 ottobre al 15 dicembre 2019. I musei che ospiteranno gli appuntamenti sono: a Pietrafitta il Museo paleontologico L. Boldrini, a Perugia la Casa-museo degli Oddi Marini Clarelli, il Cassero di Porta Sant’Angelo, la Galleria Nazionale dell’Umbria e il POST- Officina della Scienza e della Tecnologia, a Spello la Villa dei Mosaici. Il primo appuntamento si svolgerà domenica 27 ottobre a Pietrafitta con la visita interattiva “Cavalcando i Mammut!”, per scoprire la straordinaria collezione paleontologica del museo, fra le più grandi d’Europa, dove sono conservati i resti dei mammut umbri. Per i genitori e accompagnatori è prevista una visita speciale. I prossimi appuntamenti trasporteranno ancora i bambini in mondi pieni di storia, fantasia e stupore, con esperienze insolite di visita e laboratori creativi. Gioco, curiosità e divertimento sono gli ingredienti di avventure meravigliose: domenica 10 novembre al Cassero di Porta Sant’Angelo – Museo degli strumenti musicali di Perugia un percorso con laboratorio farà conoscere la musica dei secoli passati, a cura di Arte & Musica nelle Terre del Perugino.

Domenica 17 novembre a Spello si sperimenterà la tecnica esecutiva del mosaico nella splendida Villa dei Mosaici, con oltre 500 mq di pavimenti decorati da scene, elementi geometrici e animali. Seguiranno altri tre appuntamenti a Perugia: i due agenti segreti speciali Marin e Clarel attendono i bambini alla Casa-museo degli Oddi Marini Clarelli per un furto importante e un rebus intricato da svelare (domenica 24 novembre); “Chi c’è sotto la neve?” al POST – Officina della Scienza e della Tecnologia guiderà a caccia di tane nascoste con gli animali che abitano l’inverno (domenica 1 dicembre). Infine la Galleria Nazionale dell’Umbria dedica la visita e laboratorio al ritorno della Pala dei Decemviri, una delle opere più belle di Perugino (domenica 15 dicembre). Gli appuntamenti hanno inizio alle ore 16. Consultando il sito www.sistemamuseo.it è possibile conoscere le diverse fasce di età a cui sono dedicati ed i costi. Gli appuntamenti sono a numero chiuso, si consiglia la prenotazione telefonando al numero 075 5721009 o via email a perugia@sistemamuseo.it

PROGRAMMA GIOCAMUSEI 7

Domenica 27 ottobre

Museo paleontologico L. Boldrini / PIETRAFITTA

CAVALCANDO I MAMMUT!

Conosciamo insieme la straordinaria collezione paleontologica del museo di Pietrafitta.

Per i genitori e accompagnatori una visita speciale.

Visita interattiva per 6-11 anni

Costo: € 5 adulti, € 3 bambini

Domenica 10 novembre

Cassero di Porta Sant’Angelo – Museo degli strumenti musicali / PERUGIA

MUSICANDO

Un percorso e un laboratorio per valorizzare e divulgare la conoscenza della musica dei secoli passati, all’interno di uno dei monumenti simbolo della città.

Visita + Laboratorio per 6-11 anni

A cura di Arte & Musica nelle Terre del Perugino

Costo: gratuito per adulti, € 10 bambini

Domenica 17 novembre ore

Villa dei Mosaici / SPELLO

LA TECNICA DEL MOSAICO

Scopriamo i 500 mq e le decorazioni musive della fantastica Villa e in laboratorio sperimentiamo la tecnica esecutiva del mosaico.

Visita + Laboratorio per 6-11 anni

Costo: € 4 adulti, € 8 bambini

Domenica 24 novembre

Casa-museo degli Oddi Marini Clarelli / PERUGIA

UN NUOVO CASO PER GLI ISPETTORI MARIN E CLAREL

Un furto importante, indizi, tracce, sospetti e un rebus intricato per svelare il colpevole…

Visita interattiva per 6-8 anni

Costo: € 4 adulti, gratuito per bambini

Domenica 1 dicembre

POST – Officina della Scienza e della Tecnologia / PERUGIA

CHI C’È SOTTO LA NEVE?

A caccia di tane nascoste per scovare tutte le curiosità degli animali che abitano l’inverno… con laboratorio speciale sul calendario dell’avvento.

Visita + Laboratorio per 3-5 anni e 6-11 anni

A cura di POST

Costo: gratuito per adulti, € 10 bambini

Domenica 15 dicembre

Galleria Nazionale dell’Umbria / PERUGIA

SE FOSSI IL DIVIN PITTORE – Il ritorno della Pala dei Decemviri

È tornata! Una delle opere più belle di Perugino, un capolavoro da conoscere e… reinterpretare.

Visita + Laboratorio per 6-11 anni

Costo: € 8 adulti, gratuito per bambini

(39)