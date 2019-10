Spoleto, 21 ottobre 2019 – A conclusione della procedura comparativa per la nomina del dirigente della Direzione economico finanziaria e risorse umane (art. 110, TUEL), la Giunta ha individuato, con delibera n.268/2019, il dott. Giuliano Antonini, di 49 anni, originario di Todi, come nuovo dirigente. L’esecutivo guidato dal sindaco Umberto de Augustinis ha stabilito che per un periodo intermedio Antonini sarà in affiancamento, fino al 15 novembre, a Claudio Gori, responsabile uscente della direzione.

