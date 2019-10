Foligno, 30 ottobre 2019 – Torna in funzione l’ordinanza antismog che sarà attiva, fino al 31 marzo prossimo, ogni domenica e lunedì, e quindi a partire dal 3 e 4 novembre.

Il divieto di circolazione sarà in funzione dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30 nell’area individuata dall’Ambito urbano del traffico. Sono interessati dal provvedimenti i mezzi 0, 1, 2, 3 benzina e diesel, i ciclomotori e i motoveicoli a due, tre e quattro ruote Euro 0 e 1. Possono transitare gli operatori del carico e scarico e merci dalle 7 alle 11 e dalle 15,30 alle 17. Previste eccezioni tra cui i disabili con patente B speciale, le auto al servizio di persone con handicap, veicoli elettrici, ibridi, alimentati con gpl e metano, auto che devono raggiugnere strutture sanitarie per visite specialistiche o terapie. Esclusi dal provvedimento, tra gli altri. anche i mezzi impiegati in servizi di pubblica utilità.

(19)