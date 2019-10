Assisi, 30 ottobre 2019 – L’Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore inizia a svelare uno degli appuntamenti in cartellone per la stagione Tourné 2019/2020, promossa in collaborazione con MEA Concerti. Il 6 novembre (ore 21.00) al teatro Lyrick di Assisi, dopo il grande successo dello scorso anno, torna a grande richiesta di pubblico lo spettacolo di Angelo Pintus, “Destinati all’estinzione”. C’è chi parla con il cane e lo fa mentre lo veste, c’è chi guida mentre manda messaggi con il cellulare e c’è chi vuole fare la rivoluzione ma la fa solo su Facebook, c’è chi parcheggia la macchina nel posto riservato ai disabili “tanto sono solo 5 minuti”. C’è chi festeggia il complemese, chi dice ciaone e chi fa l’Apericena. Ma soprattutto c’è chi crede che la terra sia piatta e probabilmente si è anche convinto che la colpa sia di Silvio. Sono questi i piccoli segnali che fanno presagire un ritorno… quello dei Dinosauri. Amici miei, che ci piaccia o no, siamo “destinati all’estinzione”.

Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne. (18)