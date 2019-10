Perugia, 31 ottobre 2019 – La Polizia di Stato della Questura di Perugia, Squadra Volante, nell’ambito di specifici servizi di controllo del territorio volti a contrastare il fenomeno dei reati predatori, nella notte, in una zona residenziale della città, ha intercettato un’autovettura “sospetta” che si aggirava tra le abitazioni del quartiere.

I poliziotti hanno tentato di sottoporre a controllo il veicolo ma il conducente, invece di arrestare la marcia, si è dato alla fuga per poi sbandare in una curva e finire fuori strada.

Gli occupanti del veicolo, risultato successivamente rubato, approfittando del buio, si sono allontanati verso la boscaglia facendo perdere le proprie tracce.

All’interno della vettura sono stati recuperati numerosi arnesi atti allo scasso, da cui si ritiene che la pattuglia della Squadra Volante abbia proprio intercettato degli individui che si aggiravano in zona per perpetrare dei furti, interrompendo la loro azione. (16)