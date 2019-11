ASSISI, 5 novembre 2019 – Il Museo Diocesano e la Parrocchia di San Rufino ha raccolto con orgoglio testimonianze e racconti delle ultime generazioni attive di campanari che hanno suonato nella tirre della cattedrale di Assisi. Adesso, l’evento speciale è giunto al termine del lungo lavoro. Domenica 10 novembre, alle ore 15.30, nel museo si potrà ascoltare, direttamente dalle voci di coloro che hanno risposto all’appello di alcuni mesi fa, i coinvolgenti racconti di un passato straordinario, ma anche per ammirare foto e video d’epoca e per rinnovare quello spirito di amicizia della comunità cittadina che non nessuno vuole mai dimenticare.

