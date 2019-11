PERUGIA, 5 novembre 2019 – Profumo d’Umbria, il brand 100% Made in Italy che dal 2012 rappresenta la regione più verde d’Italia in tutto il mondo, annuncia un nuovo progetto che sarà presentato in anteprima a Perugia, in via Calderini presso Grazia Galleria Olfattiva, sabato 9 novembre 2019 alle ore 16.30. L’evento sarà sviluppato attraverso un percorso emozionale legato a tutti gli ingredienti che compongono la fragranza e che ne hanno fatto una bandiera del territorio: sin dal lancio di sette anni fa infatti, Profumo d’Umbria è accreditato da numerosi enti regionali quali Camera di Commercio di Perugia, l’Istituto Ciufelli di Todi e la stessa Regione Umbria, come strumento di marketing olfattivo territoriale.

Alla presentazione seguirà un aperitivo con degustazione olfattiva e pensiero floreale a tutti i clienti presso Falconeri Perugia, in corso Vannucci 54 (dalle ore 18:30).

(27)