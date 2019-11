ala del Caffè Letterario della Biblioteca Comunale accoglierà come di consueto il Gruppo Archeologico DLF Terni che, nel suo intento di sperimentare e mostrare il fascino del passato, proporrà stavolta un singolare ed intrigante incontro culturale dal titolo “ Un’antica leggenda sarda: le panas”, una sorta di viaggio ideale ed insolito, quasi antropologico, in cui, in questi giorni dedicati ai defunti, la Prof Lucia Maria Tanas ci guiderà alla scoperta di quell’elemento tanto ricorrente della morte e di quell’universo di creature fantastiche ad essa riconducibili, proiettandoci in un vortice magico all’origine del mondo, delle cose, degli archetipi, del mito: un viaggio spazio temporale con cui punteremo al fascino recondito della mitologia e della leggenda. Durante i secoli l’uomo, nel suo cammino, ha cercato di dare un senso agli avvenimenti imposti dalla natura, facendo così nascere quelle tradizioni che, tuttora, sono oggetto di mistero.

La nostra relatrice, con la brillante dialettica che la contraddistingue, ci mostrerà come antiche terre, in tal caso la Sardegna, racchiudono un’ immensa eredità storica, antropologica e culturale, spesso imprescindibilmente legata al territorio da antichi racconti, leggende, credenze, tradizioni, storie fantasiose mescolate alla realtà, le cui radici affondano nella magia. Un autentico patrimonio culturale che si rivela parte integrante di un popolo.

