Bastia Umbra, 6 novembre 2019 – In occasione del Trentennale della caduta del muro di Berlino, in virtù del gemellaggio che unisce Bastia Umbra alla Città tedesca di Hochberg dallo stesso anno 1989, il Comune di Bastia Umbra ospiterà Sabato 9 Novembre una delegazione della Repubblica federale di Germania in Roma, per la Conferenza “Parliamone! L’Ambasciata di Germania a Bastia Umbra – Dialogo sulle relazioni italo-tedesche” presso la Sala della Consulta del Palazzo Municipale – Piazza Matteotti, 2 (1^Piano). Interverranno: Paola Lungarotti – Sindaco di Bastia Umbra Ole Grogro – Capo dell’Ufficio Cerimoniale dell’Ambasciata tedesca Alexander Grossklags – Ufficio Stampa dell’Ambasciata tedesca Giulio Provvidenza – Presidente del Consiglio Comunale di Bastia Umbra.

Questo il testo dell’invito pervenuto dall’Ambasciata tedesca: L’Italia è un partner strategico per la Germania, siamo entrambi paesi fondatori dell’U.E., partner nell’ambito del G7 e G20, siamo le prime industrie manifatturiere in Europa. Migliaia di italiani vivono e lavorano in Germania, Istituti di cultura tedesca sono presenti in Italia da più di un secolo, centinaia sono i gemellaggi tra Comuni italiani e tedeschi. Nonostante ciò, Italiani e Tedeschi si conoscono assai poco.

L’incontro si propone di aprire un dialogo per approfondire le relazioni italo-tedesche in ambito europeo, in virtù del difficile periodo che stiamo vivendo, per cui è importante capire che cosa ne pensino i cittadini italiani anche e soprattutto a livello locale.

(20)