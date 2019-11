SPELLO, 6 novembre 2019 – Anche per questo 2019 il GRUPPO MICOLOGICO NATURALISTICO FOLIGNATE e l’ ACCADEMIA ITALIANA PIANTE SPONTANEE con la collaborazione del LABORATORIO DI SCIENZE SPERIMENTALI DI FOLIGNO organizzano DOMENICA 10 NOVEMBRE dalle ore 10 alle 19, presso IL CENTRO COMMERCIALE LA CHIONA – SUPERCONTI una mostra dei prodotti spontanei della nostra splendida regione UMBRIA:

NON SOLO FUNGHI ma anche ERBE SPONTANEE, PIANTE OFFICINALI SPONTANEE, BACCHE E FRUTTI SELVATICI SPONTANEI AUTUNNALI.

Durante la mostra i nostri esperti Vi spiegheranno le proprietà salutari, il loro uso in cucina e la conservazione delle eccellenze umbre spontanee, esposte.

Gli appassionati e anche coloro che volessero iniziare a conoscere queste delizie della natura, avranno la possibilità di iscriversi ai prossimi corsi:

Corso di base CONOSCERE I FUNGHI

Giornata dedicata ai percorsi naturalistici per la CONOSCENZA, RACCOLTA, USO uso di ERBE, PIANTE OFFICINALI, BACCHE E FRUTTI SELVATICI

Calendario e programma dei corsi saranno distribuiti durante la mostra.

Per informazioni: cell: 3936622189 (Luciano Loschi) – email : luciano.loschi@gmail.com (26)