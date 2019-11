UMBRIA, 7 novembre 2019 – Cantine Aperte a San Martino ritorna domenica 10 novembre anche in Umbria per condividere la gioia del vino nuovo e i grandi vini della regione, in abbinamento ai prodotti di stagione. Proprio le eccellenze a “kilometroZERO” saranno co-protagoniste dell’evento organizzato dal Movimento Turismo del Vino dell’Umbria in 21 cantine della regione. A salumi, formaggi, olio EVO Dop, carni, legumi, composte, verdure, funghi, tartufi e tanto altro saranno, infatti, dedicati momenti di approfondimento, laboratori, oltre a pranzi e cene, merende e degustazioni, rigorosamente in abbinamento ai vini locali, per una valorizzazione reciproca che parte dal territorio.

Cantine Aperte a San Martino sarà, dunque, l’occasione per un viaggio ideale attraverso l’Umbria e i suoi sapori più autentici, godendo dell’atmosfera accogliente e allegra che contraddistingue le Cantine Aperte in ogni stagione.

“La nostra idea –spiega Filippo Antonelli, Presidente MTV Umbria– è quella di contribuire a creare consapevolezza nel turista enogastronomico anche per quanto riguarda i prodotti tipici del territorio, così come abbiamo fatto con il vino e con l’olio. La nostra regione è ricca di eccellenze e vorremmo contribuire a farle conoscere una per una, a promuoverne la qualità e l’autenticità. Insomma, dare all’appassionato che ci viene a trovare, non solo la possibilità di gustarne le caratteristiche, ma di acquistarle in maniera più consapevole. Ci sono molte aziende agricole -ha proseguito Antonelli- più o meno piccole, vicine alle nostre cantine che producono con impegno prodotti alimentari di grandissima qualità che ben si sposano al nostro vino. Siamo certi di poter offrire al visitatore un’esperienza di gusto a 360°, indimenticabile.”

In allegato il comunicato stampa con i programmi dettagliati di tutte le cantine che saranno aperte per questo weekend di autunno e alcune immagini di repertorio. (10)