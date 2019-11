FOLIGNO, 14 novembre 2019 – A Gemona del Friuli c’è stato spazio per promuovere i prodotti del territorio folignate, come i legumi e la patata rossa, nell’ambito della ventesima edizione della festa del formaggio che si è svolta tra venerdì 8 e domenica 10 novembre. Nel centro friulano – gemellato con Foligno dal 2001 – in rappresentanza del Comune è intervenuto il consigliere Domenico Lini (Lega). “E’ stato possibile promuovere il nostro territorio nell’ambito del legame che ci unisce con Gemona – ha detto Lini – e all’interno della manifestazione era presente uno stand con i prodotti tipici”. Lini ha incontrato il sindaco di Gemona, Roberto Revelant, l’assessore comunale Giovanni Venturini, il presidente del Consiglio regionale, Mauro Zanin, e l’assessore regionale, Barbara Zilli. A Gemona era presente anche Stefano Morini, presidente del comitato organizzatore della sagra della patata rossa. (31)