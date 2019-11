PERUGIA, 14 novembre 2019 – Il napoletano Carmine Savanelli (redazione Striscia La Notizia) si conferma campione interregionale di tennistavolo per giornalisti. Il campionato, al quale hanno preso parte colleghi di Umbria, Campania e Lazio è stato organizzato dal Gruppo Umbro dell’Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana) con la supervisione tecnica della ASD TT Campomaggiore Terni, nella persona di Zefferino Mancini ed ospitato presso il PalaTennistavolo Aldo De Santis di Terni. Savanelli ha superato in finale lo stabiese Giampaolo Esposito (Gazzetta dello Sport), mentre al terzo posto, primo degli umbri (si riconferma campione regionale) si è piazzato il perugino Michele Mencaroni (Sport Perugia), quarto il ternano Giorgio Palenga (Corriere dell’Umbria). La finale è stata arbitrata da Umberto Mellini, giudice arbitro internazionale ternano. Ha presenziato per le premiazioni il delegato provinciale del Coni di Terni Francesco Tiberi.

CLASSIFICA (prime posizioni)

1.Carmine Savanelli (Napoli, Striscia La Notizia)

Giampaolo Esposito (Castellammare di Stabia, Gazzetta dello Sport) Michele Mencaroni (Perugia, Sport Perugia)- campione regionale umbro

4.Giorgio Palenga (Terni, Corriere dell’Umbria)

Alessandro Ciriello (Foligno, Gazzetta di Foligno) Giovanni Matrone (Castellammare di Stabia, Vivicentro) Emanuele Lombardini (Terni, Calciofere)

(28)